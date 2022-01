Nuovo commissariato presso l’ex-Enel. Necessario accelerare con i lavori

Un nuovo Commissariato, che tenga insieme la P.S. e la sezione della Polizia Stradale. Questo il progetto al quale i vertici provinciali lavorano da tempo. Dopo le interlocuzioni con i vari prefetti che si sono susseguiti, a luglio del 2019 un incontro tra Prefetto, Questore e sindacati aveva portato alla possibile soluzione: l’individuazione dello stabile ex-Enel di viale di Ponente n.171 (incrocio Via Candela). Tramontate invece le opzioni ex-Tribunale e costruzione di un nuovo stabile adiacente all’attuale McDonald’s.

I lavori per rendere adeguati ad ospitare PS e stradale i locali di viale di Ponente paiono però procedere a rilento. In più nessuna particolare sollecitazione ha posto in essere la politica per accelerare le operazioni e procedere al definitivo spostamento del Commissariato da via Jesolo. Le attuali condizioni di lavoro degli agenti non sono delle migliori. Necessari locali più ampi, una stabile idoneo e sopratutto spazi per il parcheggio delle vetture. Tra gli obiettivi di questo nuovo anno, sul fronte sicurezza, c’è sicuramente il “nuovo” commissariato. Sempre che non si frappongano altri, e più urgenti, interessi.