Nuovo corso alberghiero serale al Pavoncelli di Cerignola

Con l’anno scolastico 2022/23 parte la nuova offerta formativa dell’ISS Pavoncelli di Cerignola con l’attivazione del percorso di II livello (ex serale) dell’indirizzo Alberghiero.

La nuova offerta dell’Alberghiero serale si rivolge ai cosiddetti Neet (Not in Education Employment or Training), giovani adulti tra i 20 e 34 anni di età che non studiano e non lavorano, pari nel nostro territorio al 29,9%, ed è coerente con le vocazioni enogastronomiche del territorio e del turismo locale. Inoltre, l’industria del “food” occupa posizione di leadership e per i giovani interessati a questo settore si profilano interessanti opportunità di inserimento lavorativo. Infatti, i dati di marketing confermano che il settore è in espansione con costante aumento di offerta di lavoro per i giovani diplomati. Il diploma conseguito consente di lavorare nelle aziende del settore dell’enogastronomia e della ricettività, dove è richiesta la preparazione e il consumo di pasti e la gestione delle attività di sala bar.

“Il nuovo corso – spiega Pio Mirra, dirigente scolastico del Pavoncelli – completa la filiera formativa rivolta agli adulti, affiancandosi al corso serale già funzionante in Agraria con specializzazione in enologia, filiera calibrata in stretto raccordo con il mondo del lavoro per aumento di occupabilità giovanile nei settori dell’agroalimentare, dell’enologia e dell’enogastronomia, che rappresentano il nostro made in Italy. Agricoltura e buona tavola diventano quindi opportunità lavorative oltre a incentivare il contatto diretto con le tradizioni e la cultura del territorio di cui si assaporano le prelibatezze”.

L’a.s. 2022/23 è alle porte e riparte così anche la scuola per adulti. Il Ministero ha pubblicato le indicazioni utili relative ai corsi e alla presentazione delle domande,

fissato non oltre il 31 ottobre.

Possono iscriversi ai percorsi di II Livello, ex corsi serali, gli adulti e i ragazzi che hanno compiuto i 16 anni in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo d’istruzione.

Formazione per promuovere il nostro territorio, nato bello, che sa di storia, di buon vino e d’olio evo, di eccellenze gastronomiche e turistiche, che rappresentano in tutto il mondo il nostro stivale, mentre la Puglia sfila con il suo tacco 12.