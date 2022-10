Ok al tie break le fucsia, esordio con vittoria a Bari per la Brio Lingerie Pallavolo Cerignola

Termina con la vittoria al tie-break l’esordio nel campionato di Serie B2 per la Brio Lingerie Pallavolo Cerignola di mister Michele Valentino che, contro una Primadonna Bari ostica e ben messa in campo, riesce a strappare in rimonta i primi due punti della stagione fucsia. Iniziare con una vittoria, alla prima stagionale, non è mai facile e le pantere ieri hanno affrontato un avversario difficile e ben allenato dalla preparatissima Rosa Ricci, che ha messo spesso e volentieri in difficoltà il collettivo cerignolano di capitan Altomonte. La vittoria al tie-break arriva dopo una bella reazione del sestetto fucsia che, senza dubbio, dovrà lavorare molto in settimana per migliorarsi ancora di più e ridurre al minimo gli errori visti ieri sera. Sugli scudi per la Pallavolo Cerignola la prestazione di Viola Valecce, un vero e proprio ministro della difesa. Pantere che adesso torneranno in campo martedì, per riprendere una nuova settimana di allenamenti in vista dell’esordio casalingo contro Cutrofiano, sabato prossimo alle 18 tra le mura del PalaDileo.