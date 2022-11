Omicidio Monopoli, «c’è nesso di causalità». Parlano i legali

Avvocato Metta, sentenza giusta quella che ha riconosciuto Francesco Stallone e Michele Verderosa colpevoli di omicidio volontario con dolo eventuale per la morte di Donato Monopoli? «Sì sentenza giusta, sia per la qualificazione giuridica del fatto sia per l’entità della pena» commenta l’avv. Franco Metta che insieme al collega Rosario Marino è il legale dei genitori e dei fratelli di Donato Monopoli costituiti parte civile. «Peraltro la struttura della sentenza è perfettamente sovrapponibile alle conclusioni di noi legali di parte civile. Concordiamo con il giudice che si trattò di omicidio volontario perchè i due aggressori erano perfettamente consapevoli dell’enorme sproporzione tra loro e il povero Donato, essendo praticanti di arti marziali e pugilato. Non potevano non essere consapevoli, quantomeno con accettazione del rischio che è proprio quanto ipotizza l’omicidio volontario con dolo eventuale, che colpire con tanta violenza il ragazzo e peraltro usando la maestria acquisita nel colpire l’avversario sia pure in sede sportiva, poteva mettere a rischio la vita di Monopoli».

L’avv. Paolo D’Ambrosio del collegio difensivo ribatte che non ci fu pestaggio, ma tutt’al più un pugno o un manrovescio e che la rottura dell’aneurisma cerebrale, causa del decesso, fu diagnosticata in ritardo dai medici. Lei cosa dice al riguardo? «Voglio essere chiaro su aneurisma e errore medico. Ammesso e non concesso che l’aneurisma fosse preesistente o che ci sia stato un errore medico, e noi parte civile lo escludiamo, né l’una né l’altra ipotesi interrompono il nesso di causalità, per cui la responsabilità degli aggressori è evidente. Immaginiamo una persona malata di cuore che viene aggredita e poi muore: se non fosse stata aggredita non sarebbe morta. Si tratta di concetti elementari che si imparano al primo anno di giurisprudenza».