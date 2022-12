Onorificenza per l’Ispettore di Polizia Schiavulli. La cerimonia a Foggia in Prefettura

Oggi 16 dicembre 2022, si è svolta nel salone di rappresentanza della Prefettura di Foggia, la cerimonia per la consegna dei diplomi delle Onorificenze dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana che, è il primo fra gli Ordini cavallereschi nazionali, ed ha lo scopo di ricompensare benemerenze acquisite verso la Nazione nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, dell’economia e nel disimpegno di pubbliche cariche e di attività svolte ai fini sociali, filantropici ed umanitari, nonché per lunghi e segnalati servizi nelle carriere civili e militari, conferite dal Sig. Presidente della Repubblica ai cittadini residenti in questa Provincia.

Ad essere insignito dell’onorificenza di Ufficiale, è stato l’Ispettore della Polizia di Stato Luigi Schiavulli, già insignito di medaglia d’argento al valor civile, Responsabile dell’Ufficio Anticrimine presso il Commissariato di Pubblica Sicurezza di Cerignola, per “aver dimostrato di possedere un incondizionato senso del dovere ed elevate capacità professionali, per le quali ha ricevuto numerosissimi encomi e riconoscimenti, da parte dell’Amministrazione di appartenenza e dalle Autorità Giudiziarie, con le quali ha collaborato nelle varie attività di indagini svolte durante la sua carriera, riscuotendo altresì molteplici elogi dalle varie Amministrazioni Comunali di Cerignola che si sono susseguite nel tempo, contribuendo con la sua opera a consolidare il prestigio della Polizia di Stato”.

L’ispettore inoltre, ha seguito recentemente numerosissime e delicate indagini, concernenti gravi reati solitamente commessi in ambito famigliare, di violenze domestiche e maltrattanti verso le fasce deboli (cd. Codice Rosso), fenomeno ormai in forte espansione negli ultimi anni, riuscendo con la sua preziosa opera nelle attività svolte, ad assicurare alla giustizia i relativi responsabili, ricevendo altresì il plauso dell’A.G. indagante, per la sensibilità e l’attenzione dimostrata e propensa nelle attente e minuziose indagini svolte.

Vanno aggiunti altresì, i meriti acquisiti con indiscusso impegno e dedizione che ha assicurato, anche nel corso dell’emergenza pandemica con la propria opera nel servizio di volontariato in diverse associazioni locali al servizio dei “bisognosi”, seguendo personalmente problematiche insite nel territorio di residenza, contribuendo con la sua opera, ad aiutare gli ospiti di svariati istituti religiosi e di recupero, seguendo svariate vicissitudini che coinvolgono adolescenti, appartenenti a fasce deboli con problematiche di varia natura, riuscendo con il suo contributo, a sostenere l’inserimento nella vita sociale dei giovani disagiati e delle loro famiglie. La cerimonia è stata aperta dal Prefetto di Foggia, Dr. Maurizio Valiante, alla presenza di autorità civili e militari. Hanno consegnato l’onorificenza, il Prefetto di Foggia, Dr. Maurizio Valiante, il Questore di Foggia Dr. Ferdinando Rossi e l’Assessore al Comune di Cerignola d.ssa Olga Speranza.