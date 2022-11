Ospedali aziendali: la Asl Fg centralizza le direzioni mediche e amministrative di presidio

La ASL Foggia centralizza le Direzioni mediche e amministrative dei Presidi Ospedalieri Aziendali. Da ieri il coordinamento delle Direzioni mediche degli Ospedali di Manfredonia, Cerignola e San Severo è in capo al Direttore Sanitario Franco Mezzadri. A Mezzadri il compito di programmare, organizzare e gestire le attività sanitarie dei tre ospedali, in un’ottica interdipartimentale e multifunzionale. La nuova organizzazione ha l’obiettivo di ottimizzare le risorse e garantire la funzionalità e la continuità dell’assistenza medica specialistica nei diversi reparti e servizi ospedalieri. Questo, per fronteggiare le criticità dovute alla carenza cronica di dirigenti medici nelle varie discipline, anche in considerazione dell’approssimarsi delle festività natalizie. I Direttori Medici facenti funzione dei tre ospedali continueranno ad assicurare il loro supporto al Direttore Sanitario per la continua analisi dello stato delle procedure poste in essere e la verifica del superamento delle criticità esistenti.

Sono già calendarizzati, pertanto, incontri settimanali in cui il direttore sanitario lavorerà con le direzioni mediche per l’assunzione di decisioni idonee ad aumentare l’efficacia e l’efficienza dell’assistenza sanitaria ospedaliera. Nella giornata di ieri Mezzadri ha incontrato gli anestesisti del Dipartimento multidisciplinare chirurgico coordinati da Dario Galante per riorganizzare le attività e le sedute chirurgiche che, già da oggi, sono riprese con rinnovata lena. Nella stessa ottica, la Direzione Amministrativa dei Presidi Ospedalieri è stata affidata a Danilo Marzano che, in qualità di dirigente responsabile, in stretto raccordo con la Direzione Strategica, programmerà e organizzerà le singole attività amministrative, assicurando il monitoraggio puntuale e costante di tutte le procedure, gare e appalti, di ogni tipologia ed entità economica, grazie anche all’attivazione del MOSS, il nuovo Sistema Informativo contabile per il Monitoraggio della spesa del Servizio Regionale.