Paesaggi dauni come ambientazione di un videogame: talenti locali per lo sviluppo dell’industria del gaming internazionale

Avevamo già evidenziato l’avanguardia dimostrata dalla nostra Provincia in tema di sostegno al lavoro e all’imprenditorialità femminile. La Camera di Commercio di Foggia era stata l’unica nel 2020 a prevedere un incentivo del 5% in favore delle imprese femminili, un impegno dimostratosi non solo costante nel tempo, ma anche in crescita, con l’aumento della percentuale di anno in anno, sino a raggiungere il 15% del 2022.

Adesso è un nuovo progetto a vedere come protagonisti tanto la Puglia quanto il lavoro femminile. Parliamo di Sea of Leaves, un videogame pensato da Simona Maiorano, game designer e developer originaria di Vieste, e sviluppato in coppia con Firtina Ozbalikci, anch’egli sviluppatore del mondo videoludico.

Un videogame introspettivo, basato sul flusso di coscienza, che per lo sviluppo della sua trama ha visto la necessità di un’ambientazione nel territorio Gargano, un’epifania che a Maiorano si è rivelata strada facendo. “Quando ho iniziato a lavorare al gioco non era previsto che fosse ambientato in Puglia”, afferma una dipendente. “Il progetto di partenza era un esperimento narrativo senza un luogo preciso, ma poi componendo la scena mi sono resa conto che somigliava sempre più a un luogo a me familiare: Vieste, di cui sono originaria”. Ed ecco che tradizioni e cultura si sono fatte strada nel progetto, diventando parte integrante del gioco, la cui uscita è prevista per il 2023, dopo una lavorazione lunga quattro anni.

Ma l’investimento nel territorio di Maiorano non si esaurisce con questo progetto. È anche fondatrice dell’associazione Game Art Dev, promotore di talenti locali da inserire nel contesto dell’industria internazionale videoludica, che oggi più che mai vede un estremo bisogno di queste figure, di cui le software house sono in costante ricerca.

Quello del gioco è infatti oggi più che mai un comparto pieno di opportunità, che sta vivendo un boom clamoroso, come dimostrano tutte le ricerche sul settore. Un boom agevolato dall’accessibilità semplificata che le odierne tecnologie possono garantire rispetto a quanto avveniva un tempo.

L’iGaming è, insomma, uno dei mercati del futuro, e l’esempio di Simona Maiorano non è che uno di quelli da seguire, fra le tante storie a lieto fine che vedono come protagonisti nostri concittadini o piccole realtà locali.