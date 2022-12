Pallavolo Cerignola ed Flv chiudono il 2022 fra le mura amiche

Ultimo appuntamento agonistico del 2022 per le due formazioni ofantine nel campionato di serie B2: in calendario impegni casalinghi nel turno numero undici. Prima a scendere in campo domani è la Brio Lingerie Pallavolo Cerignola, opposta al pala “Dileo” (ore 18) alla vicecapolista Vipostore Francavilla. Ottenuto in scioltezza il bottino pieno della trasferta di Nocciano, la squadra allenata da Michele Valentino sfida le brindisine reduci dalla sconfitta al tie break nello scontro al vertice con Fasano. Le fucsia dal canto loro vogliono proseguire il cammino perfetto sin qui registrato in casa, con tutte affermazioni da tre punti, confrontandosi con un avversario di assoluta caratura. Brio Lingerie confermatasi al quinto posto, ma il podio della classifica dista una sola lunghezza e il calore del suo pubblico può essere una arma non secondaria per mettere in difficoltà il team guidato da Giunta, il quale vorrà archiviare il primo stop stagionale dopo una serie di nove vittorie. Una sfida interessantissima, che propone e prevede alti contenuti tecnici: la Pallavolo Cerignola misurerà il livello dei suoi progressi dividendo il campo con una delle maggiori pretendenti al vertice.

Domenica, con inizio alle ore 18, la Bio Gustiamo Flv riceverà al pala “Tatarella” il Nocciano, fanalino di coda del raggruppamento e ancora fermo a quota 0. Per il sestetto di Claps l’occasione è buona per conquistare i primi punti casalinghi e interrompere così la sequela di sconfitte consecutive giunta a sette, dopo il ko inflitto sabato scorso dalla Primadonna Bari. É essenziale aggiudicarsi l’intera posta in palio per non attardarsi ulteriormente dalla zona salvezza, o comunque per mantenere quantomeno inalterate le distanze: in caso contrario, la strada diventerebbe ancor più in salita. Un match da affrontare con il dovuto rispetto per le abruzzesi, che seppur sempre battute, non regaleranno nulla ed anzi proveranno a loro volta a muovere il proprio totalizzatore. Per rasserenare un clima gelido in quanto a risultati, le rossogialloblu dovranno sfoderare una prova tutta grinta e determinazione, per non veder sfuggire pian piano anche la quarta serie nazionale.