Pallavolo Cerignola, per il posto 4 c’è la bergamasca Laura Lussana

La Pallavolo Cerignola SSD arl comunica di aver raggiunto l’accordo per il diritto alle prestazioni sportive della giocatrice Laura Lussana. La schiacciatrice, nativa di Bergamo, si inserisce nel roster fucsia per la stagione 2022-2023. La neo-pantera è reduce da due stagioni in Serie C, terminate entrambe con i playoff di promozione, e da una stagione in serie B2 nella Brembo Volley Team. Per la prima volta nella sua carriera sportiva, Lussana uscirà dai suoi confini regionali, scegliendo l’ambizioso progetto fucsia. Una nuova pantera a disposizione di Mister Valentino e del suo secondo, Davide Castellaneta. “Non vedo l’ora di iniziare questa avventura e di conoscere le nuove compagne, lo staff tecnico, la società ed i tifosi. È il mio primo anno lontano da casa e mi sento già carica e pronta a dare il massimo. Forza Cerignola!”.

Il sodalizio ofantino ha inoltre raggiunto l’accordo per il rinnovo contrattuale della giocatrice Viola Valecce. Il libero, nativo di Foggia, sarà ancora il perno fondamentale della difesa per la stagione 2022-2023 e si tratterà della quarta stagione consecutiva in maglia Pallavolo Cerignola. “Giunta alla mia quarta stagione in fucsia, posso sicuramente affermare che qui è casa mia. Nella scorsa stagione abbiamo riportato la B2 dopo quattro anni con grande sacrificio e adesso non vediamo l’ora di rimettere piede sul parquet del Palazzetto. Forza Cerignola!”.