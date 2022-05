Pallavolo Cerignola, successo a Nardò e chiusura del girone playoff a punteggio pieno

Un altro 3-0 e un’altra importante vittoria per le fucsia della Brio Lingerie Pallavolo Cerignola di mister Valentino che, con i tre punti conquistati ieri sera in terra salentina contro la Dream Volley Nardò, ha ipotecato la finale e il primo posto nel mini girone della prima fase con ben 12 punti all’attivo, frutto di un percorso netto di quattro vittorie in altrettante gare giocate. Altomonte e Co. hanno dimostrato, anche in una trasferta insidiosa come Nardò, di saper gestire bene le forze fisiche e mentali, conquistando una vittoria che certifica l’ottimo momento delle cerignolane ed un ottimo trampolino di lancio verso la finale promozione contro il Volley Tempesta Taranto. Domani subito il ritorno in palestra per preparare al meglio gara uno della finale, sabato prossimo, nella trasferta in terra jonica.