Papà, Francesco

Quello che è successo in questi giorni intorno al discorso di Papa Francesco sulla genitorialità nel racconto dell’esperienza di San Giuseppe ha del malsano. Devo ringraziare l’incrocio con una sottolineatura di Nello Scavo, giornalista e fine osservatore, che mi ha permesso di non salire sulle barricate ma di immergermi nei temi. Si, perché la strategia comunicativa è sempre la stessa: estrapolare frasi sensibili da un discorso più ampio, rendere due o tre parole hastag in tendenza, dividere la platea in due come un’arancia e assistere alla lotta tra tifoserie dalle quali emerge chi la spara più grossa, da una parte e l’altra… dopo tre giorni si cambia registro e si ricomincia. Morale della favola? Nessuno ci ha capito una mazza e il fango che è volato, ormai è volato.

Cosi mi sono cercato la fonte diretta e per magia, invece di ritrovarmi un’enciclica sulla messa a morte di cani, gatti e rispettivi padroni o sulla paura delle giovani coppie ad avere figli, mi sono imbattuto in un contributo di Papa Francesco sulla genitorialità di una chiarezza eccezionale e di una attualità indiscussa.

Sarà stato il mio essere sensibile al tema dell’ “accoglienza” (quella vera che ti coinvolge direttamente e non a chiacchiere o sui social), la mia vicinanza a tre cani (Tokyo, Oslo e Argo che però sanno benissimo chi sono io e chi sono loro) o l’essermi imbattuto in un articolo che parlava di “persona animale e persona umana” non rispettata da papa, fatto sta che mi è venuto in mente di approfondire questo intervento del papa e in calce lasciarvi il link dove poter ritrovare l’intervento completo. Al posto di “cani e gatti” ho ritrovato temi sensibilissimi di questi tempi e legati ad altrettanti spunti: responsabilità genitoriale, affido e adozione come dono, genitorialità come tratto costitutivo dell’uomo (non necessariamente procreazione), ruolo delle istituzioni nel supporto alla genitorialità e natalità, i rischi e i timori dell’esser genitori, paternità e maternità spirituale. Insomma nessun animale da sopprimere ma spunti per una riflessione seria sul proprio ruolo sociale. Grazie papà Francesco.

https://www.vatican.va/content/francesco/it/audiences/2022/documents/20220105-udienza-generale.html?fbclid=IwAR3FLwHzAYZrxknnSG36RwFQasIJoknA6Cx2Nz1dKagM6vy111fTSGxQtBg