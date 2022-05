Pari di rimonta a Rotonda per l’Audace Cerignola (2-2)

Finisce in parità (2-2) il match fra Rotonda e Audace Cerignola, nel 35° turno del girone H di serie D: con un secondo tempo al limite dell’arrembaggio e con grande vigoria, i gialloblu completano la rimonta sugli avversari, in vantaggio di due reti. Pazienza continua a far ruotare i suoi effettivi: nel 4-3-3 il tridente odierno è composto da Ciccone-Malcore-Mincica. Napoli schiera il 3-5-2 e l’attacco nei piedi della coppia Ferreira Da Luz-Corado. I principali bomber delle due squadre in evidenza dopo pochi minuti: il brasiliano gira out su corner di De Foglio, il capocannoniere del girone lanciato in profondità non sorprende Polizzi. Il numero 9 locale però al quarto d’ora si inventa una punizione da applausi dai trentacinque metri per superare Tricarico e sbloccare il punteggio. Il Rotonda spinge a tavoletta, Corado ruba palla ad un avversario, ma il diagonale sibila a lato di un nulla. Un giro di lancette più tardi (22′), Ferreira Da Luz concede il bis d’autore: altro calcio franco dalla distanza, parabola imprendibile ed è 2-0. Il doppio svantaggio scuote gli ospiti: Malcore prova a rispondere con la stessa moneta (punizione quasi a toccare l’incrocio dei pali), Tascone giunge con un attimo di ritardo sul preciso cross di Dorval, sforbiciata ancora di Malcore senza esito. Gran brivido al 34′, quando Palermo converge da destra e calcia, pallone di un palmo alto sulla traversa. Nel corso del minuto di recupero, l’Audace accorcia le distanze: azione insistita di Malcore, la sfera è raccolta da Mincica (quarto centro) che con una conclusione secca batte Polizzi.

Tre novità al rientro dagli spogliatoi per gli ofantini: Loiodice, Maltese e Vitiello rispettivamente per Ciccone, Spinelli e Longo. Il fantasista barese tenta la specialità della casa, il tiro a giro finisce appena fuori: Dorval di testa va ad un soffio dal pareggio. L’undici cerignolano ha il predominio territoriale e di possesso: Malcore defilato viene fermato da Polizzi al termine di una manovra partita a destra e rifinita di sponda da Mincica (62′). Il già ammonito Saverino al 70′ si guadagna la doccia anticipata, così si aprono altri spazi per la capolista: il gran tiro di Russo sbatte sulla traversa col provvidenziale tocco del portiere in volo (77′). Traversone di Russo, Mincica incredibilmente sottomisura incorna alto sciupando una clamorosa chance. L’aggancio trova compimento al minuto 89: Palazzo (subentrato a Malcore) si libera della marcatura di Giordano e infila il numero uno biancoverde per la sesta gioia stagionale in campionato.

La dimostrazione che non si vuole regalare nulla vale all’Audace il mantenimento della serie utile con il raggiungimento del risultato positivo numero 34. Domenica prossima si torna al “Monterisi” per sfidare il Brindisi, nel terzultimo appuntamento del torneo.

ROTONDA-AUDACE CERIGNOLA 2-2

Rotonda (3-5-2): Polizzi, Valenti, Giordano, Sanzone, De Foglio, Saverino, Boscaglia (67′ Adeyemo), Palermo (88′ Goretta), Leone (67′ Garritano), Ferreira Da Luz (75′ Baldeh), Corado (79′ Ceesay). A disposizione: Kapustins, Valerio, Rotella, Gioia. Allenatore: Tommaso Napoli.

Audace Cerignola (4-3-3): Tricarico, Russo, Silletti (79′ Achik), Sirri, Dorval, Tascone, Spinelli (46′ Vitiello), Longo (46′ Maltese), Ciccone (46′ Loiodice), Malcore (70′ Palazzo), Mincica. A disposizione: Fares, Allegrini, Muscatiello, Giacomarro. Allenatore: Michele Pazienza.

Reti: 15′ e 22′ Ferreira Da Luz (R), 46′ pt Mincica (AC), 89′ Palazzo (AC).

Ammoniti: Saverino, Goretta (R); Maltese, Loiodice (AC). Espulso: Saverino (R) al 70′ per doppia ammonizione.

Angoli: 2-1. Fuorigioco: 0-1. Recuperi: 1′ pt, 4′ st.

Arbitro: Manzo (Torre Annunziata). Assistenti: Celestino (Reggio Calabria)-Ciannarella (Napoli).