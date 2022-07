Parte la campagna abbonamenti dell’Audace Cerignola

L’Audace Cerignola comunica l’inizio della campagna abbonamenti 𝟮𝟬𝟮𝟮/𝟮𝟬𝟮𝟯 in vista della prossima stagione che vedrà i gialloblu impegnati nel campionato di Lega Pro. Non si tratta di un semplice abbonamento ma di partecipare alla storia di un’intera città che per la prima volta varcherà la soglia della nuova e prestigiosa serie C italiana. Insieme per vincere nuove sfide e per continuare a scrivere nuove pagine di storia.