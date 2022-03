Parte la volata finale della serie D: il Cerignola visita il Lavello

Archiviata la sosta, il campionato di serie D inizia a sviluppare la fase decisiva, fino al termine fissato al 15 maggio. La volata finale per l’Audace Cerignola parte, nell’anticipo di domani, da Lavello nel match valido per la 29^ giornata. Nell’ultimo impegno ufficiale, i ragazzi di Michele Pazienza hanno pareggiato 2-2 a Nardò, un punto utilissimo ad aggiungere una ulteriore lunghezza al margine sulle dirette inseguitrici, Francavilla e Bitonto. Ricaricate le energie fisiche e mentali, i gialloblu sono pronti ad incamminarsi nell’ultimo segmento stagionale nelle migliori condizioni auspicabili, potendo vantare un margine al momento non decisivo però indubbiamente meritato e sostanziale. La squadra prosegue nell’essere massimamente concentrata, focalizzata su ciò che deve fare in campo e caratterizzata da una continuità notevole, con ventisei risultati utili consecutivi fra campionato e coppa Italia. Ognuno dà il suo contributo quando chiamato in causa e l’unità di intenti fortissima fra tutte le componenti sono elementi imprescindibili per quanto di buono si sta costruendo. Nella seconda trasferta consecutiva, l’Audace va alla ricerca di un successo esterno che manca dallo scorso 6 febbraio, dallo 0-2 inflitto al Nola. Non cambieranno i dettami peculiari dei cerignolani, ossia concentrazione, umiltà, spirito di sacrificio e desiderio di prevalere sull’avversario tramite un gioco propositivo.

Indisponibile Sirri per squalifica, uno fra Manzo e Silletti affiancherà Allegrini in difesa: con il probabile ritorno di Agnelli in mediana, il tecnico potrebbe tornare al 4-3-3 schierandosi così a specchio con i lucani. In avanti, inamovibile il capocannoniere del raggruppamento Malcore, mentre Strambelli e Achik sono le potenziali opzioni ai suoi lati, con Loiodice e Mincica altre frecce da inserire a gara in corso.

Decisamente rivoluzionato nel corso del mercato dicembrino, il Lavello ha lasciato partire tutti i suoi pezzi pregiati: attualmente occupa l’undicesima piazza con 34 punti (una sfida da recuperare) e un bilancio complessivo di nove vittorie, sette pareggi ed undici sconfitte. Proprio dopo il ko dell’andata al “Monterisi”, la dirigenza ha sollevato dall’incarico di allenatore Sormani, richiamando Karel Zeman. Cambiati in corsa gli obiettivi in ragione del ridimensionamento già citato, fra gli elementi innestati spicca indubbiamente il portiere Gianmarco Chironi, autore di una buonissima stagione lo scorso anno con la maglia del Cerignola. Altri calciatori da segnalare i sudamericani Dominguez, Onraita, San Roman, Di Fulvio, Tapia e del serbo Basrak. I potentini sono reduci dallo stop in casa del Gravina e contano sul fattore campo per agguantare il prima possibile la salvezza, dato che 22 dei 34 punti in cascina sono stati totalizzati fra le mura amiche.

Nell’ultimo precedente al “Franco Pisicchio”, il 22 novembre 2020, l’incontro terminò 0-0. Calcio d’inizio alle ore 15, con la direzione arbitrale affidata al sig. Frosi, della sezione di Treviglio.