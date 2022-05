“Passatempo” è il nuovo singolo del cantautore cerignolano Vimine

E’ disponibile da giovedì 19 maggio “Passatempo”, il nuovo singolo del cantautore cerignolano Vimine, distribuito da Ada Music Italy per Amarena Records. “Passatempo” parla della passione per la musica e della vita da artista. La voglia di recuperare il tempo perso e crederci davvero, rimpianti per le occasioni sprecate, e quell’altalena emotiva che a volte ti fa pensare di mollare tutto. Ma alla fine la musica vince sempre e ci ritrova ancora a scommetterci. Una medium ballad prodotta da Alessandro Landini, dal sound rnb, newsoul e indiepop che mette in risalto la vocalità black dell’artista.

«In questa canzone ho vestito la musica nei panni di un persona e mi sono rivolto a lei, raccontando di tutto il tempo in cui le ho dato poca importanza e mi sono limitato a cantare per divertimento nella mia cameretta o nei locali tra un karaoke con amici e serate di puro svago – spiega l’autore -. Adesso le sto dando il giusto valore, da quando ho deciso di iniziare a scrivere i testi delle mie canzoni mi impegno a darle un senso e un’importanza nella mia vita, e nello stesso tempo mi sta facendo scoprire un altro mondo. Questa volta ho una produzione che rispecchia in maniera evidente il mio progetto musicale, con suoni R&B e un flow ritmico dato dalla mia voce». Vimine, all’anagrafe, Vincenzo Ventrella, nasce come cantautore Pop/R&B: classe ’92, inizia il suo percorso partecipando a diversi contest e festival musicali. Studia canto e pianoforte e a maggio del 2021 ha pubblicato il primo singolo “Perfetta così”.

Link al videoclip di Passatempo: https://youtu.be/PdaEEfkBXTs