Pd Cerignola: «stop a bici elettriche per il Corso e più controlli»

“Esprimiamo soddisfazione per il provvedimento assunto dal Sindaco Francesco Bonito, di concerto con l’assessore Cicolella, che ordina il divieto di transito a biciclette elettriche e monopattini elettrici per il corso cittadino, dalle 21 alle 2 di notte, fino alla fine dell’estate. A maggior ragione siamo contenti di apprendere che, grazie ad alcuni progetti per la sicurezza urbana, saranno intensificati i controlli e la repressione del fenomeno e che, nelle prossime settimane, sarà intensificato l’organico della Polizia locale. Sono tanti i cittadini e le associazioni che segnalavano il rischio di incidenti a causa di un uso sconsiderato di questi veicoli, che restano certamente una valida alternativa ai mezzi a motore ma che, evidentemente, sono usati in modo sbagliato. Questo è un problema, nell’assenza di una normativa nazionale, che hanno tutti i comuni di Italia”, fanno sapere dalla segreteria cittadina del Partito Democratico.

“Sarà tolleranza zero, è inconcepibile proseguire oltre nella giungla di veicoli elettrici. Intensificheremo i controlli e procederemo a multare tutti i trasgressori”, commenta l’assessore Cicolella. “Abbiamo vagliato appositi progetti per un maggiore controllo da parte della polizia locale in tutti i luoghi della movida e, di concerto con l’assessore alle Attività Produttive Sergio Cialdella, a tutte le attività commerciali irrispettose delle regole. Non vogliamo limitarci all’attività di repressione, ma la situazione va recuperata prima che sia troppo tardi. Ci troviamo ad affrontare la prima estate, con rischi annessi, nel nostro ruolo di amministratori e adotteremo ogni iniziativa utile perché la sicurezza sia percepita in maniera netta e tangibile”, conclude Cicolella.

“Nelle ultime settimane, sia nelle Commissioni competenti che a mezzo stampa, ho evidenziato due tematiche che, con l’avvicinarsi dell’estate, abbassano drasticamente la qualità della vita in città: i roghi di terreni privati abbandonati ed il caos nella zona di passeggio serale provocato da uno scorretto utilizzo di mezzi elettrici”, fa sapere il consigliere comunale PD Francesco Sorbo. “L’Amministrazione – spiega Sorbo – ha deciso dunque di agire con due ordinanze importanti a tutela della salute e dell’incolumità pubblica, sia sul tema dei roghi su terreni privati che, appunto, sul passaggio di mezzi elettrici per il corso cittadino, frequentato ogni sera da migliaia di nostri concittadini in cerca solo di un po’ di tranquillità e che non devono quindi sentirsi in pericolo durante il passeggio. Le ordinanze chiaramente non bastano senza un adeguato controllo e stiamo lavorando anche su questo”.