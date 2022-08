Per il centrocampo dell’Audace Cerignola c’è anche Christian Langella

L’Audace Cerignola comunica il tesseramento del centrocampista Christian Langella, classe 2000, proveniente dal Monopoli (serie C). Cresciuto calcisticamente nelle giovanili di Empoli e Lucchese, esordisce nella stagione 2017/18 in C con la maglia del Pisa. L’anno successivo è tra i protagonisti della vittoria del campionato di serie D del Bari. Con i galletti colleziona 25 presenze e 3 reti. Nella stagione 2019/20 passa al Palermo dove vince il suo secondo campionato di serie D: 24 presenze e 3 reti. Sfortunata la stagione 21/22 dove, in prestito dal Palermo al Renate (serie C), è vittima di un brutto infortunio. A seguire il grande ritorno, nell’ultima stagione, in cui ben figura a Monopoli (serie C) dove conquista il quinto posto valevole per i play-off: 40 presenze e 1 gol. Arriva a titolo definitivo, siglato un contratto triennale.

La società gialloblu resta sempre particolarmente attiva sul mercato: molto vicino l’ingaggio del difensore Noah Luke Turibio, dal fisico imponente (193 cm) e che nella passata stagione ha vestito la maglia dello Ierapetras, nella serie B greca. Classe 1999, di nazionalità italiana e statunitense, vanta esperienze a livello giovanile con Banfield e Boca Juniors in Argentina, più una annata in Spagna con il Velez. Ancora per il reparto arretrato, il Cerignola è in corsa per acquisire Edorardo Blondett, nell’ultimo campionato di C ha giocato nella Fermana. Sul 30enne, che ha sempre giocato fra i professionisti (Cosenza, Catania, Casertana, Reggina fra le altre) ci sarebbe anche la Pro Sesto, ma è un profilo che interessa non poco.

Per quanto riguarda l’attacco, sempre calde le piste che portano all’esterno Miguel Angel Sainz Maza e al centravanti Mattia Montini. Quest’ultimo è reduce da quattro anni vissuti all’estero, in Romania con Dinamo Bucarest e Astra Giurgiu, con il Widzew Lodz in Polonia. Nel suo curriculum anche trascorsi con Monopoli, Bari e Livorno: i contatti sono aperti e anche in questo caso il calciatore è molto gradito dalla dirigenza.