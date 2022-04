Per il secondo anno consecutivo a Cerignola i campionati regionali di Scacchi

Si svolgerà a Cerignola, per il secondo anno consecutivo, il campionato regionale di scacchi del 2022. L’importante manifestazione sportiva si terrà nei giorni 23, 24 e 25 aprile presso la palestra della scuola secondaria di primo grado “Padre Pio”. L’evento organizzato dalla Asd Cerignola Scacchi, è stato reso possibile grazie al patrocinio del Comune di Cerignola, al lavoro della prof.ssa Rossella Bruno, Assessore alla cultura e allo Sport, e della Dott.ssa Mauriello, responsabile dell’Ufficio Sport e politiche giovanili e alla disponibilità della dirigente scolastica dell’I.C. “Di Vittorio-Padre Pio”, dott.ssa Maria Luisa Russo. Il numero dei partecipanti non è ancora precisato, ma ci si aspetta di replicare l’importante successo raggiunto nell’edizione precedente che ha registrato la presenza di oltre 40 giocatori tra i più attivi del panorama scacchistico pugliese. Tra i giocatori certi di questa edizione ci sono cinque alunni della scuola media Padre Pio: Felice Setteducati, Adriano Ceccherini, Sofia Seccia, Flavia Di Meo e Lucia Dichio. I cinque giovani scacchisti sono allenati dal CM Luigi Ciavarra, istruttore e arbitro, che, dalla fondazione della scuola di scacchi nel 2018, ha fatto avvicinare o riavvicinare a questa straordinaria disciplina oltre cinquanta persone, dagli under 8 agli over 60. Tanto che ci saranno ben dodici cerignolani a rappresentare la nostra città al torneo.

Si ringraziano gli sponsor che hanno creduto nell’iniziativa: FMIshop, Tabaccheria del Levante, Oknoplast, Mandwinery, La bella di Cerignola, Depalma Assicurazioni e come sempre la Pro loco di Cerignola che, in ogni manifestazione scacchistica, offre ai visitatori accoglienza e visite guidate in città.