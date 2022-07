Per la difesa la Flv Cerignola ingaggia la classe 2000 Sabrina Sollaku

Grande colpo messo a segno dal ds Savino Belluna della Flv Cerignola, arriva il forte libero Sabrina Sollaku. Ragazza proveniente dalla zona bergamasca, nelle ultime stagioni ha impressionato, disputando campionati di altissimo livello in Serie C e Serie B2. Personalità, carisma e tanta voglia di dimostrare il proprio valore per la classe 2000, che seppur giovanissima, ha già diversi campionati da protagonista sulle spalle La nuova atleta rossogialloblu si presenta cosi: «Sono felicissima e entusiasta di iniziare questa nuova stagione nella FLV Cerignola. Son sicura che potrà essere un bell’anno di crescita e spero ci riservi grandi soddisfazioni! Non vedo l’ora di conoscere tutto lo staff e le mie compagne di squadra. Come diremmo noi a Bergamo, mola mia!».

Intanto, questa mattina la Fipav ha reso nota la composizione dei gironi di serie B maschile e femminile: le due formazioni ofantine che competeranno in B2, la Flv appunto e la Brio Lingerie Pallavolo Cerignola sono state entrambe inserite nel raggruppamento L. Composto da quattordici formazioni, è un girone a forte connotazione pugliese (nove in totale, dentro anche Trani, Fasano, Sportilia e Star Volley Bisceglie, Cutrofiano, Castellaneta, Giovinazzo, Mesagne), presenti anche tre abruzzesi (Teramo, Chieti e Pescara) e Isernia in rappresentanza del Molise. Il campionato avrà inizio nel weekend dell’8-9 ottobre 2022 e la regular season terminerà il 6-7 maggio, mentre i calendari verranno pubblicati entro il 10 agosto.