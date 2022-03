Perquisizioni e controllo del territorio a Cerignola, dopo arresto di rapinatori nel bresciano

In corso un’operazione di controllo della città di Cerignola, perquisizioni in appartamenti, zone di campagna e controllo dall’alto attraverso elicotteri. Ecco quanto avvenuto a partire dal tardo pomeriggio nel centro ofantino. Di fatto si tratta di un controllo, derivante da un evento avvenuto fuori dai confini cittadini.

Nel bresciano infatti, a partire dalle 18,00 di questo pomeriggio, l’arresto di diversi malviventi. Si tratterebbe di una banda composta da una ventina di persone, molti originari di Cerignola, altri di origine calabrese. Come riportano alcuni quotidiani del posto, decine di pattuglie di Polizia e Carabinieri, elicotteri delle forze dell’ordine, strade chiuse, esplosioni e arresti a partire dalle 18 dalle parti della Pedrocca di Cazzago San Martino (Brescia) in Franciacorta.

Gli inquirenti mantengono il più stretto riserbo sulla natura dell’operazione che sarebbe alla base del massiccio intervento di poliziotti e carabinieri, ma secondo quanto è stato possibile ricostruire oggetto del blitz interforze sarebbe una banda di rapinatori. In particolare l’attenzione degli investigatori si sarebbe concentrata attorno ad un capannone della zona, con un blitz accompagnato dal lancio di fumogeni e dall’esplosione di quelli che sono stati indicati dai testimoni come spari. Non è escluso tuttavia che si possa essere trattato di granate stordenti, non di rado impiegate in operazioni di questo genere (Giornale di Brescia).

Gli investigatori fino a oltre le 20 avrebbero dato la caccia ad alcuni banditi, tanto che a lungo sono risultate chiuse le strade che dalla rotatoria della Padana Superiore conducono in direzione di Travagliato e Rovato. Le forze dell’ordine avrebbero inoltre passato al setaccio anche case e cascine della zona.