Playoff serie C, la Brio Lingerie Pallavolo Cerignola attende il già eliminato Trepuzzi

L’attesa è finita, tornano in campo le pantere. Per la 5^ giornata dei playoff di promozione, al PalaDileo arriva la ASD Trepuzzi Volley. Dopo aver riposato lo scorso week-end, la Brio Lingerie Pallavolo Cerignola continua l’avventura dei playoff di promozione per la serie B2 nazionale. Reduci da uno scontro con la Dream Volley Nardò sul parquet del PalaDileo terminato 3-0 per le fucsia, la cima della classifica appartiene ancora alle ragazze di Mister Valentino. Sgherza e compagne, con l’aiuto dei tifosi fucsia, cercheranno di portare a casa i 3 punti, fondamentali per consolidare il primo posto. Le avversarie dell’ASD Trepuzzi Volley sono reduci da una sconfitta casalinga contro la Dream Volley Nardò per 3-1 (25-13; 23 25; 25-22; 25-22). La sconfitta della salentine lascia alle fucsia e alle granata del Nardò la lotta per un posto in una finale che vale la B2. Ora, le biancazzurre di Mr De Vitis chiuderanno la stagione sul parquet del PalaDileo questo sabato. Fischio d’inizio del match fissato alle 18:00 di domani, sabato 21 maggio.