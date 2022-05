Playoff serie C, la Brio Lingerie Pallavolo Cerignola riceve domani Nardò

Il cammino nei playoff della Brio Lingerie Pallavolo Cerignola è partito col piede giusto nella trasferta di domenica, 1 maggio, in quel di Trepuzzi. La compagine allenata da Michele Valentino si è imposta per 3-0 contro una formazione ben messa in campo e in un campo sempre ostico come quello della cittadina alle porte di Lecce. Domani sera, invece, davanti al pubblico amico ci sarà la sfida alla ostica compagine del Nardò. La compagine granata della Schola Sarmenti Nardò giunge al PalaDileo di Cerignola da seconda classificata del raggruppamento C e dopo aver portato a casa la prima gara del mini girone playoff nel 3-0 in casa contro il Trepuzzi Volley. Il collettivo allenato da mister Mariano può contare su un roster di assoluto rispetto: Simona Romano, Ludovica Mirto e il libero Alessandra Dell’Anna. Non sarà della gara Giulia Passaseo, protagonista della stagione neretina, per un infortunio al tendine d’Achille. Primo servizio fissato alle ore 17.30 di domani, sabato 7 maggio.