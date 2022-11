Poca gente allo stadio, sfogo di Grieco: «sono deluso e non escludo decisioni forti»

Dopo la vittoria 2-0 dell’Audace Cerignola sulla Viterbese fibrillazioni nell’ambiente gialloblù, con il presidente Nicola Grieco deluso per le presenze di pubblico al Monterisi. «278 biglietti non giustificano una serie C e l’attuale posizione in classifica» afferma nel duro sfogo il presidente. «Ci ho pensato più volte prima di diramare questo comunicato ma è il mio cuore a parlare. Non si può fare calcio così. Quale futuro con questi numeri? A voi la risposta. Sono deluso e non escludo decisioni forti». I ben informati non escludono che tra le decisioni possibili di Grieco possa esserci anche la possibilità di dire addio al club portato dalla prima categoria ai professionisti.