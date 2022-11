Premio INDUSTRIA FELIX alla ECODAUNIA di Cerignola. Sono 203 le aziende italiane premiate, 19 pugliesi

Sono 203 le società di capitali con sede legale in Italia che giovedì 24 novembre sono state premiate suddivise per settori a Roma all’Università Luiss Guido Carli nella prestigiosa Aula Magna Mario Arcelli con l’Alta Onorificenza di Bilancio in occasione del 45° evento, terza edizione nazionale del Premio Industria Felix – L’Italia che compete, per performance gestionali, affidabilità finanziaria e talvolta sostenibilità. Un premio che parla anche un po’ cerignolano, visto che tra le imprese c’è la Ecodaunia s.r.l., azienda ofantina che si occupa di smaltimento rifiuti a trecentosessanta gradi. Il settore più performante dell’anno fiscale 2020 è risultato quello dell’ambiente come ben 23 società premiate, seguito da costruzioni ed edilizia (15), logistica e trasporti (14) e servizi innovativi (13). L’evento, organizzato dal trimestrale di economia e finanza Industria Felix Magazine, diretto da Michele Montemurro, in supplemento con Il Sole 24 Ore, è stato realizzato in collaborazione con Cerved, Università Luiss Guido Carli, A.C. Industria Felix, con il sostegno di Confindustria, con il patrocinio di Simest, con la media partnership de Il Sole 24 Ore e Askanews, con la partnership istituzionale della Regione Puglia (Intervento cofinanziato dall’Unione Europea a valere sul POR Puglia 2014-2020, Azione 3.5 – Interventi di rafforzamento del livello di internazionalizzazione dei sistemi produttivi), con le partnership di Banca Mediolanum, Mediolanum Private Banking, Grant Thornton, Plus innovation e Servizi integrati.

L’azienda ECODAUNIA s.r.l. rappresenta una di quelle realtà virtuose del territorio, che vede portare alto il nome di Cerignola. Sul palco per la premiazione il fondatore, Gerardo Manduano. Nato a Cerignola nel 1958 da un famiglia semplice e molto attenta all’educazione, papà autotrasportatore e mamma casalinga, sin da bambino ha manifestato una gran voglia di lavorare in autonomia e indipendenza dalla famiglia. Già all’età di18 anni il suo primo investimento, che lo vede intraprendere la carriera di corriere con l’acquisto dell’attività del suo titolare prossimo alla pensione. Nasce la Manduano Autotrasporti Srl che nel giro di pochi anni amplia il suo parco automezzi diventando leader per la distribuzione di pezzi di ricambi per auto da Bari per tutta la provincia di Bari e Foggia. Nel 1991 la grande svolta: si comincia a parlare di rifiuti speciali e del loro corretto smaltimento e lui, da lungimirante quale aveva già dimostrato di essere, fonda la Ecodaunia Srl insieme ad altri 2 soci. Le difficoltà non sono poche, il settore era ancora disorganico e con una normativa frammentaria, i suoi soci si ritirano ma lui continua a crederci e va avanti per la sua strada. La sua determinazione e caparbietà lo hanno portato oggi ad essere azienda di riferimento della Regione Puglia. Oggi quell’azienda in cui nessuno credeva è un importante centro di stoccaggio di rifiuti speciali, con un non meno importante parco automezzi che opera la raccolta e il trasporto di rifiuti speciali in tutta Italia. Nel 2018 selezionato dal Gran Premio Internazionale di Venezia del Leone d’oro per essersi distinto per l’impegno, la serietà e la professionalità manifestata in questo settore così articolato e delicato. Importante il ruolo dell’imprenditore e della sua azienda durante il periodo dell’emergenza rifiuti. L’azienda di Manduano, nella quale sono già inseriti i figli, proprio per dare continuità all’iniziale progetto, serve comuni, aziende e artigiani sull’intero territorio nazionale.

In Puglia sono state 19 le imprese premiate come le più competitive e affidabili d’Italia. Tra i parametri che hanno portato alla vittoria vi sono l’inventiva, lo zelo e la determinazione di coloro che creano attività che concorrono a costruire il benessere sociale e più progresso economico.

I NOMI delle 203 AZIENDE PREMIATE

Aerospazio (2): Manta Group S.R.L., Microtecnica S.R.L. Agroalimentare (10): Dolciaria Acquaviva S.P.A., In.Al.Pi. S.P.A., Kimbo S.P.A., La Molisana S.P.A.,Oropan S.P.A., Eulip S.P.A., F.lli De Cecco Di Filippo Fara San Martino S.P.A., Parmacotto S.P.A., San Giorgio S.P.A., Soavegel S.R.L. Ambiente (23): Ambiente S.P.A., Ambroselli Maria Assunta S.R.L., Ar – Astigiana Riciclati S.R.L., Argeco S.P.A., B.Energy S.P.A., Centro Servizi Ambientali S.R.L., Cosir S.R.L., Csr Servizi S.R.L., Deco S.P.A., Diodoro Ecologia S.R.L., Docks Lanterna S.P.A., Ecodaunia S.R.L., Enval S.R.L., F.lli Longo Industriale S.R.L., Fer.Metal.Sud S.P.A., Gimac Holding S.R.L., I.P.S. (Industria Produzione Semilavorati) S.R.L., Porcarelli Gino & Co. S.R.L., Progest S.P.A., Progeva S.R.L., Shift S.P.A., Var S.R.L., Verde Vita S.R.L. Chimica e Farmaceutica (12): Altergon Italia S.R.L., Balchem Italia S.R.L., Esseti Farmaceutici S.R.L., Farmabios S.P.A., Giochemica S.R.L., I.B.N. Savio S.R.L., Metlac S.P.A., Orion Engineered Carbons S.R.L., Procos S.P.A., Savio Industrial S.R.L., Technogenetics S.P.A., Visufarma S.P.A. Commercio (9): Abbattista S.P.A., Autotorino S.P.A., C.G.T. S.P.A., Energas S.P.A, Fratelli Arena S.R.L., Isomed S.R.L., Maiora S.R.L., Pewex Al.Pa. S.R.L. (Gruppo Codrafin), Spazio S.P.A. Commercio Online (9): Aurelia Car S.R.L., Blife S.R.L., Deghi S.P.A., Dielle S.R.L., Dilc S.R.L., Domino Sistemi S.R.L., Extremebit S.R.L., Lacertosus S.R.L., Nakuru S.R.L. Comunicazione, Cultura, Informazione e Intrattenimento (6): Arte Video S.R.L., La Flora S.R.L., Mix S.R.L., Edizioni El S.R.L., Promotica S.P.A., Rotas Italia S.R.L. Conduzione Femminile (12): Hcm S.P.A., Iris Ceramica Group S.P.A., Istituto Neurologico Mediterraneo Neuromed S.P.A., Itw Italy Holding S.R.L., Lorenzo Ceccato S.P.A., Ludoil Energia S.R.L., Policlinico San Donato S.P.A., Siemens Healthcare S.R.L., Systema Ambiente S.P.A., Unifarm S.P.A. Unione Farmacisti Trentino-Alto Adige, United Parcel Service Italia S.R.L., Unox S.P.A. Costruzioni ed Edilizia (15): Ceit S.P.A. (Circet Italia S.P.A.), Celi Calcestruzzi S.P.A., Co.Ge.Pa.Telecommunication S.P.A. (Cogepa S.P.A.), Comet Sud Costruzioni Metalmeccaniche S.R.L., D’Adiutorio Costruzioni S.P.A., Eco-Dem S.R.L., Ediltunnel S.P.A., Ferone Pietro e C. S.R.L., Fra.Bo S.P.A. (Bonomi Group), Francesco Comune Costruzioni S.R.L., Hera Servizi Energia S.R.L., Overail S.R.L., S.A.C. S.P.A, Salcef Group S.P.A., Zanzar S.P.A. Energia e Utility (10): C.V.A. S.P.A., Deval S.P.A., Eisackwerk S.R.L., Eviso S.P.A., Geko S.P.A., Power Energia Soc.Coop., Ultragas C.M. S.P.A., Umbria Energy S.P.A., Union Gas Metano S.P.A., Zignago Power S.R.L. Logistica E Trasporti (14): Autotrasporti e Spedizioni Barone S.P.A., Fracht Italia S.R.L., Grimaldi Group S.P.A., Gxo Logistics, Intermodaltrasporti S.R.L., Liberty Lines S.P.A., Logicompany 3 S.R.L., Logistica Ambientale S.R.L., Natana.Doc S.P.A., Salerno Trasporti S.R.L., Torello Trasporti S.R.L., Trans Isole S.R.L., Trans Italia S.R.L., Transeuropa S.R.L. Meccanica (2): Lu-Ve S.P.A., Tecnosystemi S.P.A. Società Benefit Metalli (6): Anodall Extrusion S.P.A., Cellino S.R.L., Futura S.R.L., Sandrini Metalli S.P.A., Siderurgica Fiorentina S.P.A., D.F.V. S.R.L. Moda (7): Aeffe S.R.L., Conceria Pasubio S.P.A., Elisabet S.R.L., Framis Italia S.P.A., Gda S.R.L., Kering Eyewear S.P.A., Leo Shoes S.R.L. Partecipate a maggioranza pubblica (24): A.C.D.A. S.P.A., A.S.M. Azienda Speciale Multiservizi S.R.L., Acea Pinerolese Energia S.R.L., Acqua Novara.Vco S.P.A., Acquedotto Pugliese S.P.A., Ambiente Servizi S.P.A., Auxilium Vitae Volterra S.P.A., Azienda Farmaceutica Municipale S.R.L., Azienda Territoriale Energia E Servizi S.R.L., Bari Multiservi