Premio Letterario Nazionale “Nicola Zingarelli”, pubblicato il bando della XIV edizione

Pronto e pubblicato sul sito il nuovo bando della XIV edizione del Premio Letterario Nazionale ‘Nicola Zingarelli’ che quest’anno mette le ‘Parole in Musica’. L’associazione culturale Motus, che da oltre un decennio si propone di tenere viva la memoria dell’illustre cerignolano autore del vocabolario, apre infatti i battenti anche a musicisti e autori. Novità di questa XIV edizione, aperta il 15 gennaio 2022 e patrocinata dal Comune di Cerignola-Assessorato alla Cultura, è infatti la sezione ‘musica’ che vedrà in gara anche appassionati di composizione/Arrangiamento Jazz e composizione testo per canzone. “Siamo lieti di aprire le porte anche ai talenti musicali sommersi e sparsi per l’Italia – commenta il presidente dell’associazione Antonio Daddario – d’altronde la musica non è che una forma di poesia espressa con una diversa quanto speculare sensibilità che fa da sottofondo ad umori ed eventi della vita quotidiana”.

Altra novità in questa edizione è il ‘Premio Fuori Concorso’ che omaggerà quell’autore di qualsiasi casa editrice non in gara che, a insindacabile parere della Giuria, con la sua opera di narrativa edita “contemporanea e di forte richiamo culturale” riceverà durante l’anno in corso maggior consenso popolare. “Questo ci permetterà di chiamare in gioco e premiare anche scritti pubblicati oltre la scadenza del bando – precisa Daddario – nonché autori di grande richiamo e popolari che, per varie ragioni, non si sono iscritti al concorso”. Restano ferme le categorie degli anni precedenti:

– Poesia singola per le scuole primarie, medie e superiori

– Racconto breve per scuole primarie, medie e superiori

– Narrativa edita

– Singola Poesia inedita a tema libero

– Opera fumettistica (si riferisce a storie a fumetti: letteratura fumettistica)

– Premio Speciale della Giuria “Non omnia possumus omnes” a personalità che si sono distinte nell’anno.

Anche questa XIV edizione dunque sarà un’occasione per autori già pubblicati di sponsorizzare e sottoporre a critica la propria opera, una possibilità per scrittori inediti e fumettisti in erba di far conoscere e pubblicare i propri scritti nel libro edito dall’associazione ad ogni fine edizione e in vendita nelle librerie, ma anche l’opportunità per scrittori, e ora pure per musicisti, di costruire una rete con produttori e le tante case editrici coinvolte. Tutti i dettagli per la partecipazione, aperta fino al 30 Aprile 2022, sono sul sito ufficiale www.ilpremiozingarelli.it, mentre tutti gli aggiornamenti sull’evento di premiazione e sulle tante iniziative correlate, tra cui la celebrazione del centenario della pubblicazione del Vocabolario della Lingua Italiana di Nicola Zingarelli in unico volume, sui social del Premio Zingarelli.