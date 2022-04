Prima contro ultima al “Monterisi”, l’Audace Cerignola attende la Virtus Matino

La giornata numero 32 del girone H offre il più classico dei testacoda fra Audace Cerignola e Matino, una sfida che potrebbe nascondere qualche insidia. La capolista forte dei tre successi in poco più di una settimana contro Lavello, Nocerina e Mariglianese ha l’occasione di mantenere come minimo inalterato il margine di vantaggio sul Francavilla, in previsione dello scontro diretto di giovedì 14 aprile. Anche nella trasferta campana, i ragazzi di Michele Pazienza hanno dominato, concedendo nulla ad una formazione interessata alla lotta salvezza e, in virtù della superiorità numerica nel secondo tempo, ha poi incrementato il bottino con lo 0-3 finale. A sette turni dalla conclusione del torneo, l’obiettivo è sempre più vicino, ma non sono ammesse distrazioni soprattutto in confronti dove l’esito pare già scritto. Ogni partita, ogni passo va conquistato sul campo e quanto accaduto negli ultimi mesi è il maggior indice che i gialloblu non prenderanno affatto sottogamba l’impegno. Altri tre punti sarebbero il viatico migliore per arrivare in posizione decisamente forte nei due confronti che, carte alla mano, dovrebbero decidere con buona certezza le sorti della vittoria finale. Audace che vuol mettere nel mirino il risultato utile numero trenta e proseguire una progressione irresistibile per la concorrenza e fiaccare ulteriormente le speranze altrui.

Oltre al lungodegente Basile, il tecnico del Cerignola deve fare a meno di capitan Allegrini squalificato: al fianco di Sirri uno fra Manzo e Silletti, mentre in mediana non sono da escludere turnazioni proprio in vista del match in terra lucana. In avanti, possibile una staffetta fra Malcore (che ha eguagliato il bottino di reti dello scorso anno, 21) e Palazzo, ampia la scelta anche per le frecce laterali nello stesso reparto.

La Virtus Matino è il fanalino di coda con 24 punti ed un bilancio complessivo di sei vittorie, altrettanti pareggi e diciannove sconfitte: la squadra salentina però è tutt’altro che rassegnata a dispetto di ciò che la classifica racconta, come dimostra il blitz esterno a Bisceglie nel recupero di mercoledì e in generale da prestazioni recenti in cui ha tenuto bene testa alle rivali di turno. In panchina, dopo un breve intermezzo di Toma, è tornato l’artefice della promozione dello scorso anno, Branà: nel mercato molteplici gli avvicendamenti nell’organico, fra cui il portiere Leuci (all’Audace nella stagione 2010/11 da under) e in attacco sono arrivati il cerignolano Nino Morra, Stauciuc e l’ex Torino e Foggia (fra le altre) Malonga. I biancazzurri arriveranno nel Tavoliere con la consapevolezza di non avere nulla da perdere e proveranno a reggere l’urto della battistrada, adottando probabilmente il modulo 3-5-2, il miglior marcatore è il classe ’99 Palmisano, con sei centri.

Nella domenica delle Palme, la società ha posticipato il calcio d’inizio al “Monterisi” alle ore 16, chiamando ancora una volta a raccolta il suo pubblico. La direzione arbitrale è stata affidata al sig. Angelillo, della sezione di Nola.