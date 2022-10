Prima uscita in casa per Brio Lingerie Pallavolo Cerignola e Biogustiamo Flv

La seconda giornata del campionato di serie B2 femminile (girone L) vedrà il debutto casalingo delle due formazioni cerignolane, Brio Lingerie Pallavolo Cerignola e Bio Gustiamo Flv. Ad aprire il weekend pallavolistico sarà il sestetto di Michele Valentino, che domani riceverà al pala “Dileo” (ore 18) il Cuore di Mamma Cutrofiano. Dopo l’esordio con successo in rimonta al tie break a Bari sulla Primadonna, Altomonte e compagne cercano il bis davanti ai propri tifosi. Il match di sabato scorso è stato tiratissimo ed emozionante, le fucsia hanno esibito un gran carattere anche quando sono andate sotto due set a uno: restituito il largo scarto nel quarto parziale, nella frazione decisiva invece la Brio Lingerie ha subito messo in chiaro le cose, andandosi a prendere i primi due punti stagionali. L’avversario di turno, reduce dalla retrocessione dalla B1, è stato sconfitto da Isernia nella prima gara: il team salentino pur rinnovando il suo parco atlete, non ha cambiato la filosofia di affidarsi ad un gruppo di under 18 da mettere in evidenza sulla scena nazionale. Un incontro sulla carta abbordabile per le ofantine, le quali però non devono commettere l’errore di sentire già in tasca la vittoria: l’esperienza della rosa induce a pensare che non sarà così, il resto lo farà la spinta del proprio pubblico.

Scenderà in campo domenica invece (prima battuta alle 18) la Bio Gustiamo Flv, che riceverà al pala “Tatarella” la Lg Umbyracing Futura Teramo. Domenica scorsa la squadra allenata da Michele Drago ha ceduto il passo alla Lavinia Group Trani per 3-1, disputando una prima metà di gara apprezzabile, mentre nella seconda hanno prevalso più nettamente le adriatiche. Si deve ripartire dagli spunti migliori emersi nella trasferta tranese, l’organico rossogialloblu è improntato alla linea verde ma si confida sulle qualità delle ragazze a disposizione del tecnico molfettese. Avendo cambiato molto in sede di mercato, sarà necessario del tempo per trovare amalgama e continuità di gioco e risultati. Le abruzzesi nella scorsa stagione hanno partecipato ai playoff promozione sfiorando l’accesso in B1 e si sono presentate ai nastri di partenza con l’obiettivo nuovamente di stazionare nelle parti alte della classifica. La coach Marcela Corzo ha a disposizione giocatrici quali Lestini, Cipriani, Di Paolo e Di Carlo in prima linea, un mix di gioventù ed esperienza per puntare in alto. Nello scenario che ha visto nel luglio scorso trionfare l’Italia under 21 agli Europei, dal canto suo la Flv proverà a far valere il fattore interno al cospetto di una rivale non semplice ed attrezzata, in certa di riscatto dopo il ko per mano del Francavilla.