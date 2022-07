Primo giorno di lavoro per l’Audace Cerignola, partita la stagione 2022/23

Primo giorno di lavoro per l’Audace Cerignola, radunatosi questo pomeriggio al “Monterisi” e subito in campo per la prima seduta stagionale agli ordini di mister Michele Pazienza e del suo staff. Parte oggi ufficialmente la stagione 2022/23 dei gialloblu, che saranno alle prese con il campionato di serie C e la novità assoluta del professionismo. Una ventina circa i calciatori presenti, fra cui la più recente acquisizione degli ofantini, ossia il jolly d’attacco Marco Josè Bingo: classe 2001, ha disputato le ultime due stagioni in D con la maglia del Legnano, totalizzando complessivamente 66 presenze e 17 reti. Cresciuto nel settore giovanile della Cremonese, si mette in luce con i grigiorossi ottenendo convocazioni nella nazionale Under 17, vincendo una Super Cup in Irlanda nel 2019, realizzando anche una rete nella competizione. Dopo un breve discorso rivolto ai suoi giocatori da parte del tecnico, è iniziato un allenamento durato poco più di un’ora, suddiviso fra parte atletica e i primi movimenti col pallone.

Presenti sulle tribune un centinaio di tifosi e simpatizzanti, che hanno salutato le vecchie conoscenze della prossima stagione e soddisfatto le curiosità invece sui volti nuovi. «Si riparte con tanta voglia di lavorare e far bene, sta nascendo una squadra ancora da completare ma che darà tutto per questi colori e dirà la sua in campionato», ha detto capitan Jimmi Allegrini. «Non vedevo l’ora di riprendere, così come sono impaziente di partire con il campionato – dichiara bomber Giancarlo Malcore -, ringrazio società e tifoseria per l’affetto nei miei confronti: qui si può solo fare bene».

Prime dichiarazioni anche di un paio di nuovi acquisti, l’ex Potenza Giuseppe Coccia confida di aver scelto Cerignola «perché ho visto ambizione e desiderio di crescita della società, sono sicuro che ci toglieremo delle soddisfazioni. Dovremo essere affamati per raggiungere il prima possibile la salvezza, la serie C sarà come sempre ostica e aperta fino all’ultimo». Il neo numero uno gialloblu, Umberto Saracco si presenta affermando che «la voglia della piazza e del presidente Grieco sono importanti, il primo anno fra i professionisti non sarà facile ma si costruirà indubbiamente un organico all’altezza. Ora avremo tempo per conoscerci meglio e affinare l’intesa fra noi in campo, già adesso noto un grande entusiasmo da parte dei tifosi». La comitiva dell’Audace partirà alla volta di San Giovanni Rotondo il 21 luglio, per rimanervi fino al 29 e sostenere la prima parte di ritiro: poi due giorni di riposo e viaggio in direzione Palena per la seconda fase di preparazione.