Principe Alberto II di Monaco a Canosa, adesione a siti Grimaldi

È giunto a Canosa di Puglia (Bat) il principe Alberto II di Monaco, nella sua seconda giornata in Puglia. Il reale, come da programma, appena arrivato ha scoperto una targa all’ingresso della città, per testimoniare l’adesione del Comune di Canosa di Puglia all’associazione “Siti Storici dei Grimaldi di Monaco”, per poi dirigersi, accompagnato dal sindaco Roberto Morra, a palazzo di città per il saluto delle autorità locali.

Il programma della visita per il principe e la sua delegazione prevede la deposizione, in villa comunale, di una corona di alloro al monumento dei caduti. La tappa nella città di Canosa di Puglia si concluderà con la visita del monarca monegasco all’Istituto agrario di viale I Maggio. Per consentire a tutti di seguire l’evento, l’amministrazione comunale ha installato un maxi schermo in piazza Vittorio Veneto, sul quale scorrono in diretta le immagini della visita del principe di Monaco. Dopo Canosa, Alberto II di Monaco visiterà Castel del Monte, accompagnato dal sindaco di Andria, Giovanna Bruno.