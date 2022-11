Proibito, il nuovo profumo di Unico creato da Federica Russo e Giuseppe Amorese

Giuseppe Amorese e Federica Russo fondatori del Brand Unico perfume® lanciano la nuova fragranza: Proibito, nella concentrazione extrait de parfum unisex. E’ possibile Pre-ordinare la nuova fragranza, con il 15% di sconto, dal 15 Novembre al 5 Dicembre, dal sito www.unicoperfume.com o dalla pagina instagram Unico_perfume. Le spedizioni inizieranno il 12 Dicembre. Unico perfume® è un marchio registrato nel 2018 e lanciato sul mercato nel 2020 con la prima fragranza Unico, uscita in un’edizione particolarmente esclusiva, limitata e numerata di 67 pezzi. Unico adesso è realizzato in edizione continua e dopo solo due anni dal lancio è venduto in varie profumerie nel Mondo, come in Brasile, Emirati Arabi, Oman e Iraq.

Unico perfume® è un Brand Italiano e in particolare con radici Cerignolane, che con intenso lavoro e passione si espande nel Mondo. Le fragranze sono delle opere d’arte olfattive, così come il tappo, un Cuore, la scultura più rappresentativa dell’Artista Giuseppe Amorese. L’intera lavorazione in ogni dettaglio è realizzata dai due fondatori del Brand che sono anche i creatori profumieri delle fragranze. Proibito è un intenso e profondo profumo unisex, non convenzionale, Unico. Esprime la libertà di essere se stessi. Il più forte dei desideri, la più irresistibile delle voglie, Proibito. Unico perfume® nasce dall’essenza dell’unicità che è senza limiti e senza tempo e pulsa nei cuori. Nato nell’Universo, creato con il Cuore, Made in Italy. © You are Unico.

Unico perfume® by Federica Russo & Giuseppe Amorese

Contatti: infounicoperfume@gmail.com

www.unicoperfume.com