Prosegue la serie negativa della Bio Gustiamo Flv Cerignola, ko anche in casa della Primadonna Bari

Buio pesto in casa Bio Gustiamo Flv, che non arresta la sequela di sconfitte: anche a Bari, altro stop 3-0 per mano della Primadonna (25-13; 25-20; 25-20 i parziali). Coach Claps sceglie il 6+1 formato dalla diagonale Frate-Viscito; Casa e Fanizzi di banda; Cellamare e Mansi centrali, più Sollaku libero. Rosa Ricci risponde con: Chiricallo in regia e D’Addiego opposto; Monitillo e Caputo laterali; Cianciotta e Notarnicola sottorete e Campioto in difesa. In avvio grande equilibrio fino al 7-7, quando le locali vanno sul 12-7 servendosi di Caputo in battuta ed una ricezione assai difficoltosa delle ofantine, che non riescono a trovare le misure anche in attacco (15-9). Il set scivola via agevolmente per le baresi, le quali persistono a creare notevolissimi problemi nel fondamentale di ricezione. Dentro Fracchiolla per Fanizzi, è un attacco dal centro di Notarnicola a mandare le squadre al primo cambio di campo.

Al rientro nel rettangolo di gioco è 0-3 Cerignola, solo che Monitillo sorpassa ben presto con la Primadonna a compiere il break con un turno di servizio proficuo di D’Addiego (8-4). Tuttavia anche le baresi concedono qualcosa (9-8) eppure, sempre dai nove metri, Cianciotta ha vita facile nel far allungare nuovamente le biancorosse (12-8). Viscito e Fanizzi imbastiscono la rimonta concretizzata da Casa a quota 14 e la sfida vive una fase decisamente più livellata: muro di Cianciotta per il 19-17, replica nello stesso modo la coppia Cellamare-Viscito. Nuovo scatto Primadonna (22-19), che trova a muro le armi giuste per conquistare anche il secondo parziale. D’Addiego subito protagonista in battuta (5-1), la Flv non reagisce e Caputo segna in parallela il 9-2: Monitillo spinge ancora al servizio, aggiungendo altri tre aces (13-2) con le rossogialloblu inoltre fallosissime. L’ampio vantaggio crea un vistoso rilassamento nel sestetto di Ricci, la Bio Gustiamo a più riprese recupera il margine (16-9, 19-14, 20-16, 22-19 con specialmente Cellamare in evidenza) ma non riesce a rientrare pienamente. Bari alza la soglia dell’attenzione e, seppur con un po’ di fatica, si aggiudica l’intera posta col primo tempo di Notarnicola.

Doveva essere una occasione di riscatto, invece la Flv è rimasta per l’ennesima volta preda delle proprie amnesie e incapacità di risollevarsi durante lo svolgimento della gara. Settima sconfitta consecutiva e una situazione di classifica sempre più precaria nell’ottica salvezza. Nell’ultimo impegno dell’anno, domenica prossima c’è il confronto casalingo con il fanalino di coda Nocciano, nel tentativo di addolcire leggermente l’umore prima della sosta natalizia.

Ecco il tabellino della Bio Gustiamo Flv Cerignola, con le giocatrici andate a referto ed i relativi punti realizzati:

Frate, Viscito 11, Casa 7, Fanizzi 1, Cellamare 9, Mansi 3, Fracchiolla 2, Sollaku (libero).