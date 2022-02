Protesta autotrasportatori: carburante troppo caro. L’amministrazione invia pasti caldi ai manifestanti

«Siamo al fianco degli autotrasportatori che in queste ore protestano contro il caro carburante nei pressi degli svincoli autostradali Cerignola Est e Cerignola Ovest». Così il primo cittadino Francesco Bonito, che aggiunge: «insieme agli altri sindaci della Capitanata, inoltre, ci siamo resi disponibili a sottoscrivere un documento da sottoporre all’attenzione dei livelli istituzionali più alti affinché siano risolte le criticità del comparto trasporti».

«Il vicesindaco Maria Dibisceglia – ha sottolineato il Sindaco – si è recata personalmente in zona industriale per comunicare il nostro sostegno e informare circa la decisione di avviare interlocuzioni con gli organi di Governo per risolvere quanto prima le criticità del comparto. Nel frattempo abbiamo messo a disposizione dei manifestanti – oltre 300 – pasti caldi e acqua, e già domani arriveranno dei bagni chimici. La protesta deve continuare ad essere – come lo è adesso – pacifica e responsabile. Mi scuso sin da ora, con i cittadini, per eventuali disguidi sulla viabilità, ma le eccezionali criticità che molti lavoratori si ritrovano a vivere riguardano tutti noi» conclude .