Puglia, dodici società sportive promuoveranno la regione: c’è anche l’Audace Cerignola

Il presidente della Commissione regionale bilancio e programmazione della regione Puglia Fabiano Amati, ha rilasciato la seguente dichiarazione: “Con il prossimo bilancio della Regione Puglia, 12 società sportive promuoveranno la Puglia e per questo riceveranno un contributo economico. È questo l’impegno emerso oggi durante l’audizione del DG di Puglia promozione Luca Scandale, collegato ovviamente alla disponibilità di risorse economiche da individuarsi con il prossimo bilancio di previsione per il 2023. Le 12 società sportive, selezionate sulla base di criteri di visibilità mediatica, sono: per la serie A, calcio Lecce, basket Brindisi, volley Taranto, pallamano Fasano e Conversano; per la serie B, calcio Bari; per la serie C, calcio Andria, Cerignola, Foggia, Francavilla Fontana, Monopoli e Taranto. A questi si aggiungeranno, nel rispetto degli stessi criteri, gli atleti impegnati in sport individuali. Potranno essere valutati, inoltre, ulteriori criteri per allargare la platea, con riferimento alla quantità di risorse disponibili. Preciso, che la misura di finanziamento per la promozione del brand Puglia è cosa diversa dagli interventi economici per sostenere lo sport e in particolare quello svolto nell’ambito di attività dilettantistica e amatoriale, priva d’impatto mediatico ma ad altissimo valore sociale. Per quelle finalità dovrebbero operare altri e più cospicui finanziamenti, su cui la Commissione ha intenzione di lavorare con la solita determinazione”.