Quanto guadagna in media un croupier? Stipendi e informazioni

Anche senza essere dei frequentatori abituali, tutti subiamo l’atmosfera che si respira nei casinò o nei Casino live, affascinante e suggestiva. Sono tanti i film che hanno creato la leggenda dei grandi giocatori e soprattutto delle sale da gioco cariche di tensione ed elettricità. Ma come deve essere frequentarle tutti i giorni? Se l’idea vi attira è possibile che siate adatti a una carriera da croupier, uno dei lavori più chiacchierati e, in molti casi, ambiti, con stipendi che in Italia vanno dai 1300 ai 4000 euro, a cui aggiungere le mance. Ma come si intraprende la carriera di croupier?

Non fatevi ingannare dall’idea che sia un lavoro semplice: ha anni di tradizione alle spalle, regole ben codificate e uno standing che richiede la necessaria attitudine e alcune capacità fondamentali, come la capacità di mantenere la concentrazione, l’empatia verso il cliente, la velocità e, a seconda dei vostri obiettivi, la conoscenza di almeno una lingua straniera, preferibilmente l’inglese. Per iniziare la vostra carriera ai tavoli da gioco dovrete partire da un corso ufficiale, che ha costi e durate diverse a seconda che vogliate diventare un croupier o un dealer. Mentre il primo si occupa di roulette francese, chemin de fer e di tutti i giochi più tradizionali, il dealer è la figura che presiede ai tavoli da poker, black jack e tutte le derivazioni americane dei giochi classici. Una volta stabilita la vostra inclinazione potete scegliere tra le sedi a disposizione del Centro Formazione Croupier, che opera in Italia ma è riconosciuto a livello internazionale. Il corso di formazione dura circa 120 ore per i croupier e 50 per chi progetta di diventare un dealer e per accedervi è fondamentale non avere precedenti penali: in entrambi i casi avrete un attestato finale che certifica la vostra capacità.

Una volta ottenuto il certificato, siete pronti per candidarvi a uno dei 4 casinò italiani: data la scarsità di offerta la concorrenza è molto forte e i test per essere assunti prevedono spesso anche delle vere e proprie prove al tavolo, ma non scoraggiatevi! Se siete disposti a viaggiare o a spostarvi infatti le opportunità si moltiplicano: oltre ai casinò all’estero vi aspetta il mondo delle sale da gioco presenti sulle navi da crociera, che vi dà l’opportunità di viaggiare facendo il lavoro dei vostri sogni. Lo stipendio per chi decide di lavorare nel mondo delle grandi navi va, per chi inizia, dagli 800 ai 1200 euro, arrivando con il tempo fino a 2500 euro mensili. Tenete presente che in questo caso non avrete costi per vitto e alloggio, ovviamente, e che potrete vivere un’esperienza di viaggio fuori dal comune, con un pubblico in molti casi diverso da quello dei casinò tradizionali.