Quasi 300 vaccinati nella mattinata dedicata ai 5-11 anni

Sono stati quasi 300 gli utenti nella fascia 5-11 anni che hanno ricevuto la dose di vaccino durante l’Open Day dedicato ai più piccoli nell’Hub vaccinale del Pala Famila nella mattinata di martedì 4 gennaio. A queste si aggiungono le vaccinazioni che i Pediatri stanno effettuando nei propri studi medici. Se nella città di Cerignola, come comunicato dopo tanto silenzio dal Sindaco Francesco Bonito, «il 32% dei contagi (704) afferisce a soggetti di età inferiore ai 20 anni», è vero che proprio i più piccoli risultano a volte vettori inconsapevoli del virus.

Grande risultato dunque quello di ieri, sottolineano i vertici Asl. Momento emozionante per tutti i partecipanti, che, nonostante qualche ansia per la puntura, hanno ricevuto tutte le attenzioni del caso. Ad attenderli la Befana e, dopo il vaccino, anche un bel diploma con scritto «sono stato/a bravo/a e paziente… ho fatto il vaccino anti Covid». In ultimo l’organizzazione. Un plauso è giunto dai genitori accompagnatori che hanno riscontrato ordine e organizzazione, oltre che il rispetto di tutte le norme previste in situazioni simili.

