Raccolta fondi, 4000 euro in favore dei bambini ucraini di Cerignola

Si è svolta nella mattinata di ieri, domenica 24 aprile, in piazza Padre Pio, davanti alla sede dell’Associazione “5 Dicembre – salvatore Tatarella”, la manifestazione organizzata da quest’ultima in favore della pace in Ucraina.

Sono stati raccolti circa € 4.000,00 in favore dei bambini ucraini di Cerignola – dichiara l’avv. Enzo Pece, Presidente dell’Associazione, in buoni spesa di € 10,00 da spendere nei nostri supermercati Dok e Famila, oltre a 700 confezioni di Farina, distribuite uova di Pasqua e fatto volare 15 colombe bianche in segno di pace mentre tamburi e sventolatori di bandiere allietavano la manifestazione. Per questo motivo – conclude l’avv. Pece – «è doveroso ringraziare gli amici dell’Associazione Tatarella, così come anche l’associazione Cerignolani di Roma, Dario Capocefalo per le colombe, i f.lli Morano per le uova di Pasqua e frate Antonio che ha partecipato alla manifestazione».