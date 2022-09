Raffaele Bianco e Pablo Vitali chiudono il mercato in entrata dell’Audace Cerignola

Ultimo giorno di mercato della sessione estiva che porta altri due innesti nell’organico dell’Audace Cerignola: il direttore sportivo Elio Di Toro, presente a Milano all’Hotel Gallia, sede delle trattative, ha chiuso per il centrocampista Raffaele Bianco e l’esterno offensivo Pablo Vitali. Bianco assicura in mediana un quantitativo di esperienza non indifferente per la categoria: il calciatore nato ad Aversa nel 1987 arriva dal Bari, col quale ha vissuto le ultime tre stagioni collezionando in campionato 69 presenze ed un gol. Al suo attivo vanta partecipazioni in serie B con le maglie di Juventus (dove esordì da professionista con quattro presenze ed una rete nel 2006/07), Piacenza, ancora Bari, Carpi e Perugia. Sempre con il Carpi ha giocato in serie A nel 2015/16 (26 presenze, 1 gol), mentre in C le tappe della sua carriera sono state Benevento, Spezia e la stessa società emiliana. Classico uomo d’ordine in mezzo al campo, vanta quasi 380 apparizioni fra i professionisti: Bianco dovrebbe firmare un contratto annuale con opzione per l’anno successivo.

Altra operazione nel reparto offensivo: dal Foggia in prestito arriva il classe 2002 Pablo Vitali. Italospagnolo, esordisce in Eccellenza laziale nel Montespaccato, poi il trasferimento in D al Campobasso nel 2020/21, col quale ottiene la promozione in terza serie contribuendo con sei reti in ventiquattro partite. Nella scorsa stagione inizia in C con i molisani (16 presenze, una rete), poi a gennaio si trasferisce ai rossoneri e mette insieme nella seconda metà di torneo altri dodici gettoni.

La società gialloblu probabilmente procederà poi a girare in prestito alcuni esuberi, specialmente fra gli under, in modo da consentire loro di maturare maggiore esperienza. Dopo la cessione di Paolo Bianco al Cjarlins Muzane in D, altri indiziati sono Marco José Bingo e Gianmarco Mancarella, ma su tali decisioni si attendono comunicazioni ufficiali prossimamente. Non verrà invece tesserato il difensore Noah Luke Turibio, nonostante abbia sostenuto qualche settimana di lavoro con gli ofantini.