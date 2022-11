Rescissione consensuale fra la Flv Cerignola e coach Michele Drago

Si separano le strade fra la Flv Cerignola (squadra che milita nel campionato di serie B2 di volley) e il tecnico Michele Drago. Lo rende noto la società rossogialloblu con un comunicato stampa sui propri canali social e che pubblichiamo di seguito integralmente.

La ASD FLV Cerignola comunica di aver risolto consensualmente il contratto di collaborazione sportiva con l’allenatore della prima squadra, Mister Michele Drago, che affettuosamente noi tutti chiamiamo Miciu. Tale decisione concordata è il frutto del reciproco amore che nutriamo nei confronti della nostra Società. Nessuno di noi dimentica l’arrivo di Mister Drago a Cerignola, nell’agosto del 2012, alla guida della compagine femminile iscritta al tempo al campionato di serie C regionale con la neonata ASD Libera Virtus Cerignola. Con Michele Drago abbiamo cavalcato l’onda del successo concretizzatosi con la vittoria della Coppa Puglia, la promozione in B2 Nazionale con record di punti nel campionato di serie C, ed un play off per la promozione in B1. Quattro anni densi di emozione! Miciu ci è sempre stato vicino e siamo orgogliosi di averlo riavuto qui con noi, perché nello sport, al di là dei risultati, contano i rapporti, gli affetti e la stima. È per questi motivi che la ASD FLV Cerignola e Mister Michele Drago hanno deciso di salutarsi, ben consci della immutata reciproca stima. La società ringrazia l’allenatore per la professionalità, l’impegno e la dedizione profusi. A Miciu auguriamo ogni soddisfazione sportiva e umana, perché se lo merita. A breve seguiranno comunicazioni relative alla nuova guida tecnica della prima squadra della FLV Cerignola.