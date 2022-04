Rientrata la querelle Sabatini-Audace Cerignola sorta domenica sera a “Pressing”

Domenica sera, nel corso della trasmissione di Italia 1 “Pressing”, il giornalista Franco Ordine (originario di Cerignola), si era complimentato per la promozione dell’Audace in serie C, salutando i telespettatori e gli ospiti in studio con la lettera C esibita con le dita. In un successivo intervento, Ordine ha spiegato il perché di quel gesto, venendo interrotto dal collega Sandro Sabatini, il quale si era espresso dicendo: «non gliene frega niente a nessuno dell’Audace Cerignola». Subito si è levato attraverso i social un coro di disapprovazione per la frase del giornalista di Mediaset da parte di cittadini e tifosi cerignolani per l’uscita infelice. E’ intervenuto in prima persona il presidente gialloblu, Danilo Quarto, il quale ha scritto a Sabatini sulla piattaforma Messenger, chiedendo delle scuse per quanto affermato davanti alle telecamere. Il volto televisivo della tv commerciale ha chiarito la sua posizione, rispondendo al numero uno del sodalizio ofantino, con la conversazione che riportiamo integralmente:

«Buonasera Presidente, si tratta di un equivoco: non mi sono mai permesso di screditare alcuna squadra o città, tantomeno una che consegue un importante successo sportivo come una promozione. Nell’ultima puntata di Pressing prendevo in giro il collega e amico Franco Ordine, dicendo che non interessava quel che diceva, ovviamente a prescindere dal contenuto. Il tono era evidentemente scherzoso, anche se dalle reazioni dei tifosi del Cerignola ho poi capito che non è stato compreso come tale. Da ieri continuo a ricevere migliaia di insulti e minacce, cui non do pubblicità anche per non alimentare una questione che – ribadisco – nasce da un equivoco. Capisco però che un giornalista, per far bene il proprio mestiere, deve farsi capire da tutti, senza fraintendimenti. E se non tutti hanno capito né l’ironia né il destinatario (l’amico e collega Franco Ordine, non il Cerignola) è evidente che dovrò chiarire. Lo farò alla prima occasione possibile, magari già nella prossima puntata di Pressing su Italia1. Nel frattempo Le porgo, via messaggio, i miei più sinceri complimenti per la storica promozione del Cerignola, nonché un forte “in bocca al lupo” per futuri successo sportivi, perfino l’augurio che la serie C possa diventare un trampolino di lancio verso campionati e coppe ancora più prestigiose. Ovviamente la autorizzo fin da ora a diffondere pubblicamente questo miei messaggi, in qualsiasi modo, con forme e modi che riterrà più opportuni. Cordiali saluti è ancora complimenti».

Sandro Sabatini

Querelle che pare dunque definitivamente rientrata, ora si attendono le scuse anche in diretta tv, preannunciate dallo stesso giornalista per archiviare definitivamente la vicenda.