Rifiuti: «Ritardi, traffico e puzza. E con l’estate può solo peggiorare»

Fratelli d’Italia Cerignola prende posizione sulla questione della raccolta dei rifiuti a Cerignola, sottolineando (nella nota che segue integralmente) alcune disfunzioni che secondo i meloniani si verificano in alcune zone della città.

Il ritardo nel ritiro della differenziata porta a porta crea problemi di traffico e di igiene che con l’arrivo del caldo possono solo peggiorare. Serve che l’amministrazione si ponga seriamente il problema se il contratto di servizio sia o no rispettato ed eventualmente come intervenire. Ritirare i rifiuti anche alle 11 di mattina manda il traffico in tilt quando i mezzi di raccolta stazionano in alcune strade già trafficate. Né è tollerabile lasciare l’organico per ore in strada, con le temperature in aumento e i cattivi odori che si diffondono: è un fatto di decoro urbano che va garantito. La Tekra può organizzare turni di raccolta notturna. Ma non lo fa, forse per evitare i costi delle giuste indennità agli operatori. Eppure il capitolato speciale prevede tra gli obiettivi al punto F “Efficienza gestionale del servizio”, che deve essere (si legge nelle carte che finalmente abbiamo potuto avere) “efficiente, sicuro, celere e decoroso”, oltre che “in conformità alla normativa vigente in materia di ambiente, di sanità ed igiene, di sicurezza sul lavoro e alle norme del codice della strada”. Se Tekra non lo fa, “per esigenze specifiche” il Comune può chiedere di variare gli orari di raccolta, senza aggravio per le tasche dei cittadini. Ma neppure l’amministrazione muove un dito in quella direzione. Come non sollecita l’Anas a ripulire le piazzole della Statale 16 dai rifiuti abbandonati, né provvede a farlo in danno della stessa Anas. Insomma, il servizio viene svolto con affanno e ritardo da parte degli incolpevoli operatori. La città ne paga gli ingenti costi (Tari) e come conseguenza ha il traffico in tilt e i rifiuti maleodoranti per strada fino a tardi. Che facciamo? Qualcuno vuole leggere il contratto ed agire di conseguenza?