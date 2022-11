Riscatto Brio Lingerie Pallavolo Cerignola a Pescara, successo per 1-3

Si conclude con una bella ma sudata vittoria la prima trasferta in terra abruzzese della stagione 22-23 della Brio Lingerie Pallavolo Cerignola che, in casa della compagine Pescara Project, s’impone per 3-1 dopo una gara bellissima sotto l’aspetto dell’agonismo con due squadre mai dome. Dopo il primo set vinto dalle locali, la Pallavolo Cerignola resetta tutto e inizia a macinare gioco e punti, andando a conquistare una vittoria importantissima per il morale e per la classifica: adesso le fucsia sono quarte in solitaria a quota 12 punti. Messa da parte la sconfitta al tie-break di Castellaneta con la vittoria di ieri sera, adesso riposo meritato per poi tornare a lavorare da martedì per preparare al meglio la stracittadina contro la FLV Cerignola di sabato prossimo, 19 novembre, al PalaDileo.