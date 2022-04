Rissa in viale Roosevelt, volano sediate nella serata del venerdì Santo

Sono da poco passate le 23,00 e in viale Roosevelt scoppia una rissa dinanzi ad un bar. Due ragazzi si affrontano senza esclusione di colpi. Uno dei due utilizza anche una sedia per colpire il rivale. Gli amici, di entrambi, intervengono nella questione. A sedare la cosa ci provano prima due agenti di Polizia Locale – senza esito -, costretti poi a chiamare rinforzi. Giunti altri quattro vigili i ragazzi si dileguano non permettendo neppure l’identificazione (nell’immediato) dei responsabili.

Poco prima sul Corso, a pochi metri, era transitata la processione del “Gesù Morto”. In quel momento viale Roosevelt – “la strada larga” – era affollata di gente e di fatto si è concretizzato il rischio di ritrovarsi coinvolti anche per molti cittadini e bambini. L’episodio fa ritornare alla mente la questione sicurezza, sempre calda in città. Il ritorno alla normalità, la possibilità di uscire e passare più tempo fuori casa mettono in luce, ancora una volta, il verificarsi di episodi come questi, che nulla hanno a che fare con una città civile del terzo millennio.