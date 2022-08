Sabato 3 settembre terza edizione di “Ripartoda100”

Ritorna la manifestazione RIPARTODA100, giunta alla sua III edizione, per la premiazione degli studenti che si sono maturati/diplomati con il massimo della valutazione in questo 2022. L’evento organizzato dalla Castaldi Eventi in collaborazione con Michela Carlucci, si terrà a Cerignola il 3 settembre p.v. alle ore 20.30, nella splendida cornice di Piazza Mercadante. A presentare la serata Angela Molinari, voce nota della radio, soprattutto di Radio Norba, conduttrice per 9 anni di Battiti Live, conduttrice tv e Coach di Public Speaking. All’evento, patrocinato dal comune di Cerignola e dall’Assessorato alla Cultura, prenderanno parte tutti gli Istituti superiori della Città, i rappresentanti Istituzionali dell’Amministrazione Comunale, le Autorità Militari, il Vescovo, la prof.ssa Daniela Doto delegata del Magnifico Rettore dell’UNIFG, Pierpaolo Limoni, i rappresentanti del mondo dell’imprenditoria locale e non.

La serata sarà allietata dalla partecipazione e dall’esibizioni di giovani talenti emergenti della nostra città, in linea con il leitmotiv dalla manifestazione: premiare le giovani eccellenze del territorio. La riconferma della partecipazione della talentuosa Anna Sforza, in arte Chantanna, cantante Jazz-Soul. Ci saranno i piccoli musicisti della Scuola Comunale della Musica Vincenzo Terenzio, con un’esibizione live a 4 mani più un duo voce strepitoso. Due artisti emergenti nel panorama della musica Rap, espressione di un collettivo di ragazzi che hanno formato un gruppo di produzione musicale “Crème de la Creme”. Ed ancora la voce calda della solista Ivana Stramaglia, cantante Pop. Alla serata parteciperà anche il Main Sponsor della manifestazione, Donato Formica, Direttore del Villaggio Santa Caterina (Scalea), che omaggerà i centisti di un Weekend, nella struttura in Calabria, fruibile entro dicembre 2023. Al termine delle premiazioni, l’assegnazione ad estrazione, di una borsa di studio del valore di 500€ messa a disposizione dallo storico Sponsor AUDACE CALCIO.