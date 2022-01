Salgono a 1165 i positivi a Cerignola. Ecco il bollettino odierno

In salita il dato riguardante i positivi al Covid-19 su Cerignola. Sono 1165 nel bollettino odierno, con 71 persone in quarantena. «In linea con l’andamento nazionale – ha detto il Sindaco Francesco Bonito -, i casi continuano ad aumentare e per questo l’invito rimane sempre lo stesso: rispettare le regole per il contenimento del virus, indossare la mascherina e mantenere il distanziamento. Da parte nostra monitoriamo attentamente la situazione e al momento i dati in nostro possesso rivelano che l’infezione si diffonde sicuramente con più velocità ma sembra essere meno aggressiva rispetto all’anno scorso. Ma questo non deve indurci ad abbassare la guardia. Serve senso di responsabilità e molta attenzione, senza sottovalutazioni o allarmismi».