“San Rocco e l’angelo”, un dipinto dell’artista di Cerignola Valentina Savina Vurchio

Il giorno 11 e 12 giugno prossimo si svolgerà l’Incontro Europeo in onore di San Rocco, a Piana Battolla, Follo (SP), organizzato dall’Associazione Europea Amici di San Rocco, fondata da Fratel Costantino De Bellis. Le giornate di grande spiritualità e cultura richiameranno centinaia di pellegrini provenienti da tutta Italia, tra cui artisti che hanno rappresentato storie di fede guardando a San Rocco. Anche l’artista Valentina Savina Vurchio parteciperà con la sua nuova creazione. Nello Scenario Sacro dipinto su tela, i protagonisti occupano il centro dell’opera, essi sono avvolti dall’abbraccio e dal calore della luce di Dio Onnipotente presente in alto nell’Eucarestia, c’è anche la Madonna che si manifesta nello splendore di un’apparizione delicata e immersa nei colori. L’angelo cura le ferite di San Rocco e con lui c’è il cane che lo accompagna nel dono del pane. I volti sono caratterizzati dalla grazia, dalla purezza, dalla dolcezza e dall’amore. L’ambientazione evoca il Paradiso, la veste dell’angelo si perde nella trasparenza delle nuvole così come accade per la presenza del cane che nella rappresentazione diventa un tutt’uno con lo sfondo nella Luce e nella Purezza che viene da Cristo.

Di recente, l’artista Vurchio è stata selezionata anche per la Mostra “Spring in Art”, una Mostra-Concorso di Pittura, organizzata dall’Associazione Culturale “Il Golfo”-Amaca Studio, che si è svolta al Castello Aragonese di Taranto dal 16 al 25 Maggio 2022, ricevendo la Menzione di Merito per le opere presentate. Valentina Savina Vurchio, ha inoltre realizzato un testo poetico accompagnato da illustrazioni a tema per l’Antologia “HAIuTiamo. Parole e immagini per i bambini haitiani”, inserita nella collana solidale a cura della professoressa Santa Vetturi, edita dalla WIP Edizioni di Bari, esposta al Salone del Libro di Torino fino al 23 Maggio.