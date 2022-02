Scacchi, quattro cerignolani campioni provinciali nelle categorie under

Si è disputato domenica 13 febbraio a Cerignola il campionato provinciale di scacchi under 18. Il torneo si è svolto presso i locali della ludoteca Party Queen di Cristina Arcieri. I partecipanti in totale sono stati 34, cosi suddivisi: 5 U18, 5 U16, 11 U14, 5 U12, 5 U10 E 3 U8. Conquistano il titolo di campione provinciale i Cerignolani Turi Giuseppe u10 maschile, Ciavarra Sofia u12 femminile, De Meo Flavia u14 femminile, Dantone Adriano U14 maschile. Da segnalare la presenza di ben 25 giocatori non pugliesi, ma provenienti dalle province di Avellino e Matera, nonché Campobasso. Il torneo valido anche per le qualificazioni alla finale dei campionati nazioni giovanili assoluti di questa estate sono: Calia Carlo, Sibilia Paolo, Barbieri Pietro, De Lorenzis Raffaella, Popolizio Vito, Petruzzo Vincenzo, Zarrilli Niccolò, Zarrilli Enzo Maria, Caputo Piero, Tangredi Francesco, Bergamino Carlotta, Bergamino Marco, Rossano Michela Maria.

Da segnalare infine la prima e ottima direzione arbitrale del neo arbitro regionale Luigi Ciavarra, coadiuvato dal collega De Lorenzis Orlando. I prossimi appuntamenti per l’ASD Cerignola scacchi, sono il 6 marzo con il secondo torneo giovanile in programma e per il 12 e 13 marzo per il torneo Open a tempo lungo.