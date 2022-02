Scioperi per carburante alle stelle, Fratelli d’Italia propone di sospendere le accise

Pubblichiamo di seguito e integralmente una nota stampa firmata da Gianvito Casarella, coordinatore cittadino e componente dell’assemblea nazionale di Fratelli d’Italia, in cui si propone di sospendere le accise governative sul prezzo della benzina e calmierare il costo dei carburanti causa degli scioperi e delle manifestazioni negli ultimi giorni.

Il prezzo dei carburanti è alle stelle, con ripercussioni su tutta l’economia. Da giorni anche a Cerignola (in Zona industriale) e in Capitanata gli autotrasportatori sono in sciopero, nella speranza che il Governo comprenda che così avanti non si può andare. Occorre intervenire, alla svelta e concretamente. Non con la demagogia salottiera. Certi sindacati tacciono, come sempre quando c’è bisogno, e quando a Roma ci sono gli “amici”. Frattanto il Pd dispensa “solidarietà” ad ogni latitudine, forse dimenticando che governano loro a Cerignola, in Regione e a Roma. Fratelli d’Italia, unico partito di opposizione, rilancia concretamente la proposta, attraverso il consigliere regionale Giannicola De Leonardis: sospendere immediatamente le accise che gravano sul costo del carburante per più del 50%. Cosa sono le “accise”? Sono delle imposte di scopo che il Governo aggiunge quando c’è necessità (e poi dimentica…), ad esempio per la guerra in Etiopia del 1935, o dopo alluvioni e terremoti, fino a quella del decreto “salva Italia” del 2011. Frattanto, la guerra in Etiopia crediamo sia finita (nel 1936) ma il carburante in Italia è il più alto d’Europa. Fratelli d’Italia dice una cosa semplice semplice: iniziamo a toglierle e dimezziamo il costo del carburante.