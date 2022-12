Scomparsa Benedetto XVI: il cordoglio di Mons. Fabio Ciollaro, vescovo di Cerignola-Ascoli Satriano

Pubblichiamo di seguito e integralmente una breve nota stampa giunta in redazione dalla Curia vescovile, in cui Mons. Fabio Ciollaro, pastore della diocesi di Cerignola-Ascoli Satriano, esprime il proprio cordoglio per la scomparsa del Papa emerito Benedetto XVI.

Al clero e ai fedeli della diocesi di Cerignola-Ascoli Satriano

Siamo tutti colpiti dalla morte del nostro amato e venerato Papa emerito Benedetto. La storia, quietate le animosità, riconoscerà la sua grandezza. Noi gli saremo per sempre grati per il suo magistero profondo e sicuro, e per il suo esempio di mitezza e di umiltà. In questo momento è consolante ricordare ciò che un giorno egli ha detto: “Chi crede non è mai solo-non lo è nella vita e neanche nella morte”. Siamo certi che abbia potuto sperimentarlo con dolcezza anche nei suoi ultimi istanti.