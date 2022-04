Sconfitta a Torre Annunziata per l’Ares Flv Cerignola (3-0)

Nel recupero della 13^ giornata, l’Ares Flv Cerignola è sconfitta 3-0 dalla Givova Fiamma Torrese (25-12; 25-18; 25-15 i parziali). Prova indubbiamente meno brillante delle ofantine, opposte in ogni caso ad una delle migliori formazioni del torneo. Coach Sarcinella lascia invariato il 6+1 iniziale: Micheletti in regia e Luzzi opposto; Palumbo e Peruzzi laterali; Mantovani e Mansi centrali, più Galuppi libero. La risposta del tecnico Salerno con: De Luca Bossa alzatrice e Prisco sulla diagonale; Campolo e Boccia di banda; Vukjo e Figini sottorete e Tardini in difesa. Primo minibreak delle padrone di casa (4-2), l’Ares resta in scia: Campolo mette giù il 7-4 e uno scambio più tardi Sarcinella chiama timeout. Alcuni errori di misura penalizzano le ospiti, che si difendono piuttosto bene anche se diversi problemi derivano dalla ricezione, a causa delle battute flottanti delle campane (14-5). Dentro Puro e Mancini fra le ofantine, la Fiamma Torrese non corre rischi e si aggiudica agevolmente il set con una fast di Figini.

Due muri consecutivi di Mansi, Flv sul 2-4 e Palumbo aggiunge un altra lunghezza: Boccia aggancia presto la parità (5-5): Prisco mette le freccia dai nove metri (7-6), le due squadre procedono quasi appaiate fino all’11-8, quando la Givova con Vujko al servizio crea altri grattacapi alla seconda linea cerignolana (15-8). Sul 17-9 Sarcinella chiede maggiore attenzione alla ricettrici, che impediscono una costruzione pulita: le oplontine di contro sono attente a muro e hanno buon gioco anche in contrattacco. Le rossogialloblu riducono leggermente il divario nella parte conclusiva della frazione con grinta, poi un errore al servizio consegna il doppio vantaggio alle locali. Le torresi piazzano il +4 (9-5) in avvio di quarto periodo, Cerignola (in campo Fanizzi in attacco) prova a giocarsela ma pecca in lucidità restando in seria difficoltà sulla ricezione (11-7). Luzzi per il -2, a seguire attacco in rete delle avversarie (11-10) le quali però innestano nuovamente gli alti giri (16-10) tornando a segnare con regolarità. La Givova continua a macinare punti, la solita Vujko con un ace, manco a dirlo, certifica la vittoria casalinga.

Restano 12 i punti in classifica dell’Ares Flv, sempre in una situazione di classifica assai complicata: le cerignolane torneranno in campo mercoledì e di nuovo in trasferta, nel derby con la cenerentola Cutrofiano nel recupero del 24° turno.