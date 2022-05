Sconfitta Trepuzzi in casa, la Brio Lingerie Pallavolo Cerignola vola in finale playoff per la B2

Vince ancora davanti al proprio pubblico la Brio Lingerie Pallavolo Cerignola di mister Michele Valentino che, nella penultima giornata del mini girone 4, regola Trepuzzi per 3-0 e vola matematicamente nella finale playoff promozione in B2, nonostante ci sia ancora da giocare l’ultima gara contro Nardò di domenica 29 maggio. Una gara mai stata in discussione, con le pantere che hanno subito spinto sull’acceleratore, facendo capire sin da subito alle avversarie salentine le chiare intenzioni di tutto il collettivo. Con il terzo 3-0 consecutivo, il percorso delle fucsia si fa sempre più netto e la prima posizione in classifica è ormai cosa certa con la finale playoff già in saccoccia. Adesso, in attesa di scoprire la propria contendente alla B2 in finale, la Brio Lingerie dovrà affrontare l’ultimo ostacolo di questa prima fase post-season in terra salentina. Da martedì ripresa degli allenamenti al PalaDileo per preparare al meglio la lunga trasferta di Nardò.